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蔡英文首曝沈一鳴母手寫卡片！期盼韓粉放下怨恨　內容催淚

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記者趙蔡州／綜合報導

2020總統大選11日落幕，蔡英文以破紀錄817萬票順利連任，她20日接受媒體專訪時，首度曝光沈一鳴母親的手寫卡片，內容寫到「怨親平等，希望寶島讓全世界變成美麗、愛心遍佈，仇恨是不需要的」。她也談到這次的選後，許多人與家中長輩鬧僵，希望世代對立的情況可以化解，「畢竟大家都是一家人。」

蔡英文20日晚間接受《新聞面對面》及《新台灣加油》專訪，節目中談及因黑鷹直升機殉職的沈一鳴，她首次曝光沈一鳴母親的親筆卡片，內容寫到「怨親平等，希望寶島讓全世界變成美麗、愛心遍佈，仇恨是不需要的」。

她特別詢問沈母「是不是對我有怨恨的人，或對我親近的人，我都要平等對待他們，她說對」。她感嘆，沈母在失去兒子後，仍寫出這樣震撼人心的話，讓她十分感動，這也是台灣現在最需要的。

蔡英文也談到這一次大選後，許多民眾家中出現長輩、晚輩世代對立情況，她希望這種情況可以盡早化解，「畢竟大家都是一家人，沒有理由為了一次選舉，就不講話或不在一起，這樣都不好。」

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文15日在敞廳表示，選舉已經結束，希望社會把選舉時候的衝突、對立放下。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文15日在敞廳談話時就曾說，選舉已經結束，希望政局可以歸於穩定，社會把選舉時候的衝突、對立放下，這是大家要團結和諧的時候；她呼籲，或許有些家庭不同世代會有不同的看法，但大家都是家人，可以坐下來好好溝通，家庭和諧與國家團結是現在最需要的。

諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人林萃芬表示，2020總統、立委選舉結束，許多選民的情緒仍異常高昂，而且有「集體焦慮」的現象，她觀察六、七年級生和四年級、五年級生後，發現兩方的政治立場明顯不同，有些家庭甚至出現世代對立情，她建議不論結果為何，都不要對家人說出挑釁之語。

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