身高67.08公分！「世界最矮男子」死於肺炎得年27歲　曾環遊世界十多國　

▲馬加爾身高不到一般人的膝蓋。（圖／翻自金氏世界紀錄官網）

圖文／CTWANT

金氏世界紀錄認證世界上最矮的男子馬加爾（Khagendra Thapa Magar），17日傳出因肺炎去世，得年27歲。尼泊爾出生的馬加爾，剛生下來時不到一個巴掌大，儘管身高不到一般人的膝蓋，只有67.08公分高，卻環遊世界十多國，生前受訪時曾表示：「我不認為自己是矮子，我是一個高大的人，我希望擁有這個頭銜能讓我證明這點，並讓我和家人有間像樣的房子。」

馬加爾父親回憶表示：「他出生時是如此嬌小，甚至不到一個巴掌大，因為太迷你，很難幫他洗澡。」金氏世界紀錄官方人士指出，當你只有6公斤重，在這個不是以你為標準而建造的世界生活，將是一大挑戰。

但馬加爾對身高不感自卑，他以最矮男子的身分成了名人，去過歐美、環遊世界十多國，甚至成了擁有世界最高峰聖母峰的尼泊爾的觀光大使。

▲馬加爾曾獲金氏世界紀錄認證為「全球最矮小男子」。（圖／達志影像／美聯社）

據外電報導，金氏世界紀錄認證的最矮人類分兩種，一是可行走，一是無法行走。馬加爾從14歲開始被帶到市集讓民眾付錢合照，2010年，他18歲生日時獲得金氏世界紀錄認證為可行走的最矮男子，當時他拿到表框的金氏證書甚至只比他矮一些些。2015年，馬加爾的同胞丹吉（Chandra Bahadur Dangi）以54.6公分贏得最矮男子認證，但丹吉於2015年去世，馬加爾重回寶座。

在馬加爾過世後，目前世界上最矮可自行走路的男子，是哥倫比亞身高70.21公分的埃爾南德斯（Edward Hernandez）。而全球最矮、無法行走男子是菲律賓的巴拉溫（Junrey Balawing），身高僅59.93公分。

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