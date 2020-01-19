超強！iPhone手機掉日月潭「泡水1小時」　潛水撈起驚：還在待機

▲男子找回手機，竟還在待機狀態。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現在的手機功能日新月異，「防水」似乎已成為基本條件；雖然簡單防水沒問題，但如果掉進湖中，手機還能用嗎？一名彭姓男子的iPhone手機就不小心掉進日月潭，居民幫他打撈卻一直找不到，最後是靠著潛水才失而復得；沒想到彭男仔細檢查手機，竟發現手機還在待機狀態，讓一旁民眾看了，也忍不住大讚神奇。

彭男昨（18日）午後和妻子一同出遊，騎自行車環湖賞景，並用iPhone拍下美麗的風景，但妻子一不小心，卻將手機掉進湖中。由於彭妻的手機中，有許多資料、相片，都是很珍貴的回憶，愛妻心切的彭男便決定要幫妻子找回手機，就算已經泡水浸壞，只要手機還在，就有希望能救回資料和照片。

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彭男找到一間熱心的自行車出租店，店裡一家五口帶著打撈工具，到手機掉落的岸邊幫忙打撈，圍觀民眾也紛紛大喊加油，無奈池水過深，怎樣都找不到手機。店家見彭男心急，竟直接開來一艘小船，還派出身手不凡的孫子，直接潛入湖中，折騰了1個多小時，最後終於找到彭妻的手機，讓圍觀民眾紛紛拍手叫好；彭男也以薄禮酬謝熱心的店家。

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