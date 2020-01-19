新莊→板橋只要5分鐘！新北捷運環狀線今免費試乘　民眾塞爆車廂

▲新北環狀線今天起試營運。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

新北捷運環狀線第一階段今（19日）上午10時起開放持電子票證即可免費試乘，一早就有許多民眾在捷運站門口排隊。台北捷運公司也公告票價，5公里以內票價20元、31公里以上為65元，試乘期間持電子票證行經環狀路段里程免費，但單程票不予優惠。

新北環狀線免費試乘時間將從周日（19日）開始，每天上午10時許到下午4時許，優惠會一直持續到通車典禮前。新北市長侯友宜表示，以往新莊頭前庄站搭到板橋車站要39分鐘，現在只要5分鐘，省下相當多時間；至於正式通車日期，還要等台北市長柯文哲回國後共同商議，預計農曆春節後舉辦，屆時也將規劃一個月的免費營運期。

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▲試乘車廂人超多。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

新北捷運局則表示，試乘期間凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線進站或出站者，其搭乘之旅程中，行經環狀線新通車路段之里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。另外，試乘期間的列車班距以離峰班距營運，原則上為8分鐘1班列車，並將視人潮狀況機動加發列車，通車後的營運班距規劃，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘。

全長15.4公里的新北環狀線，橫跨新店、中和、板橋和新莊等新北市主要行政區，設有14座車站與1座機廠，串聯多條捷運路網，多樣的轉乘選擇可大幅縮短搭車時間，例如從新店大坪林站到中和景安站，原需搭乘松山新店線至古亭站，再轉乘中和新蘆線到景安站，搭乘時間約19分鐘，若搭乘新北環狀線則無需轉乘，能節省11分鐘的搭乘時間；另外從大坪林站到新北產業園區站，更能省20分鐘，提供民眾便捷的大眾運輸新選擇。

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