韓國瑜重返高雄市長第7天　透早5點視察漁市！支持群眾送暖

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜一早5點鐘就開始跑行程，前往前鎮漁港、鳳山果菜市場來視察同時間跟攤商來拜年，一路上獲得不少支持者高喊加油，還有一名婦人送上鮮花為韓國瑜打氣，而韓國瑜都是親切打招呼，還當場吃起棗子，說今年拚市政、要把農產外銷量提高到三十趴。

▲韓國瑜視察鳳山果菜市場，群眾送花、高喊市長加油 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在19日上5點就開直播，就是要扭轉自己過去的「睡到中午」形象，他來到前鎮漁市視察年節之前的準備情況，大約停留30分鐘就離開，隨後大約在6點左右出現在鳳山果菜市場，一下車就受到支持群眾的歡迎，還有人高喊市長加油！

▲韓國瑜視察鳳山果菜市場，群眾送花、高喊市長加油 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜視察鳳山果菜市場，當場吃棗子還比讚 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在鳳山果菜市場巡視的過程當中，攤商還特別招待吃棗子，想都沒想接過手的他，當下就大口吃了起來，頻頻說讚，甚至還當場買下2箱的棗子說要送給現場的朋友，原本攤商還不太想收錢，但韓國瑜非常堅持，所以透過農業局長吳芳銘付了2千塊。

就在要離開這個攤子的時候，突然有一名婦人衝了過來，拿了一束鮮花表示要送給市長韓國瑜，韓國瑜微笑接受還跟對方合照留念，另外在這兩個行程點，韓國瑜也都有發紅包，不少民眾排隊來領取，還有人搶著跟他來拍照。

▼ 韓國瑜市長到前鎮漁市場巡視魚貨拍賣並發紅包給民眾 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 韓國瑜市長到前鎮漁市場巡視魚貨拍賣並發紅包給民眾 。（圖／記者翁進忠攝）