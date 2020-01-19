影／確定了！罷韓關鍵二階段年初五啟動　尹立：30天衝30萬連署書

記者吳奕靖／高雄報導

確定了！Wecare高雄發言人尹立宣布，罷韓連署最關鍵的第二階段將在農曆年初五，也就是在1月29日正式啟動，中選會之前審查通過罷韓第一階段提議連署，Wecare高雄、台灣基進、公民割草等罷韓團體預計將在1月28日年初四前往中選會領取第二階段表格，同時尹立表示要在30天內衝出30萬份連署書。

尹立說，按照選罷法規定，第一階段是在去年12月26日送進中選會，25日內要回覆，現在已經得到訊息，也就是在1月20日，中選會會正式發文給陳冠榮醫師，然後會在1月28日，農曆大年初四會由陳冠榮帶領罷韓四君子前往中選會領取第二階段連署表格，等到正式表格拿到的隔天，也就是大年初五就會開始進行正式連署。

▲割草團體在Wecare高雄發言人尹立代表下，宣布將在初五啟動第二階段罷韓 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外到了2月28日的時候，尹立說：「預計要在30天內要收到30萬，我們是有60天，可是大家都知道30萬份，我們跟割草這邊我們在3萬份的連署提議，逐一送交中選會的時候，前幾天義工已經整理到爆，這30萬份非常的驚人，我們也覺得後續還有很多工作要進行，所以目標就是要直接衝、要達到30萬」，也就是說法定是60天，但是為了後續的工作，所以縮短到30天要募到30萬份連署書，剩下30天是要整理連署書、造冊等工作。然後在3月28日，法定60天內送進中選會。

針對近日高市府頻喊窮，公民割草李醫師強調，依地制法，直轄市辦選務市府須編列經費，選務包括選舉與罷免，「當民意高漲、罷免活動方興未艾之時，市府人員身為施政代表不應逃避責任，韓市府舉債沒有少，但民意的展現市府須尊重，不要再推託！在市民面前泛政治化、裝無奈，市民無法接受！」

▲割草團體在Wecare高雄發言人尹立代表下，宣布將在初五啟動第二階段罷韓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓時程表,罷韓門檻。（圖／ETtoday製作）