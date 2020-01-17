台東海岸線景點　春節交通疏運計畫出爐

▲台東海岸線受歡迎的景點三仙台。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處為因應2020年春節連續假期旅遊人潮，已協調相關單位就台11線台東縣轄內風景據點易壅塞路段擬妥春節疏運計畫，以紓解旅遊車潮。

重點疏運路段交通疏導方案如下：

1.小野柳遊憩區：台11線進出口路段禁止停車，如停車場滿位請依引導臨時停車，嚴禁路邊併排停車。

2.水往上流休憩區：單向管制車流動線，車輛一律由休憩區入口進入，往北由東26線產業道路北向離開，並開放路邊單向停車。

3.三仙台遊憩區：管制3條引道為2進1出，由舊台11線省道入口及4號道路(成功鎮海濱公園往三仙台濱海道路)進，再由白守蓮之舊台11線省道往北離開；同時開放引道、聯外道路單側及舊遊客中心前空地臨時停車。

4.八仙洞遊憩區：初一~初五八仙洞停車場暫停收費，北上車輛順向臨停於在台11線單側，南下車輛嚴禁路邊臨停並引導進入景區停車場。

5.富山漁業資源育區：增派人力疏導交通，重點時段於台11線由警察加強壅塞路段之管制引導。

6.石梯坪、北回歸線等：增派人力疏導交通，重點時段於台11線由警察加強壅塞路段之管制引導。

7.台灣好行東部海岸線：為因應交通管制措施與車潮，台灣好行-東部海岸線停靠站：1/25-1/28台灣好行路線不繞經”富岡港口”、”小野柳”及”三仙台遊憩區”，上下車站點改為省道客運站牌。1/25-1/28台灣好行路線不繞經”東河橋”，上下車站點改為省道客運”東河溪”站牌。1/24-1/29台灣好行東部海岸線及鼎東客運(海線)各路線不停靠”富岡橋”站、搭乘遊客敬請配合。

8.春節期間台灣好行使用電子票證可享半價優惠及鐵公路轉乘優惠，歡迎遊客搭乘。

此外東管處將視景區交通壅塞情形，透過中華電信系統發送LBS行動簡訊服務，遊客如持中華電信手機進入小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞、石梯坪及海洋公園周邊區域，遇大量車潮時，將會收到該區交通狀況簡訊提醒。東管處並已製作東部海岸春節連假交通網路疏運圖摺頁電子檔，歡迎遊客至東管處網站下載參考。

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