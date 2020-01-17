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SOGO鼠年福袋用1千賺5千　加碼抽東京商務艙機票

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▲春節購物,逛街,購物。（圖／SOGO提供）

▲SOGO鼠年春節推出3萬個館內福袋。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北店針對即將來臨的鼠年，推出春節福袋，從1／25至1／27農曆大年初一到初三，各樓層與單櫃販售的福袋總量超過3萬組，不但可抽樓層最大獎，還能再加抽東京來回商務艙機票。此外1／25至1／29期間，在SOGO LINE線上還推出新年搖紅包活動，不用消費就有機會抽品牌優惠券與日本機票。

SOGO百貨台北店從1／25大年初一至1／27止開賣店內福袋，預計推出超過3萬組魅力福袋讓消費者搶好康迎接鼠年，忠孝館1F化妝品首度推出「鼠錢紅包袋」，初一至初三販售1,000元福袋，每袋價值最高5,000元，並針對1／25至1／29期間做消費加碼送，單筆消費滿1,000元，就能抽萬元保養品、彩妝、香水等好禮。

另忠孝館8F、9F家電寢飾區喜迎新年也超狂加碼，初一、初二購買千元福袋，可再抽iPhone 11手機128G、Panasonic掃地機器人、Dyson捲髮器等，而在初一至初三購買的福袋商品，還能再參加「金鼠報喜 刮進京喜」抽獎活動，初一大獎為價值85,500元的中華航空東京雙人來回商務艙機票，初二、初三抽價值31,000元的日本仙台雙人自由行5日（住宿一晚+台灣虎航雙人來回機票）各1名。

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