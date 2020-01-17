【廣編】街口推Jello迎戰春節紅包大戰　過年紅包瘋狂送　四個百萬紅包　總金額超過1.5億元

▲街口過年紅包在Jello，人人都有獎。



圖、文／街口提供

今年街口的紅包活動將在亞洲女神潤娥代言的即時通訊軟體Jello上進行，1月17日起至農曆年期間，將推出一波波的紅包活動，甚至會發出四個百萬紅包！

選組活動將分為兩個波段進行，用戶能從Jello APP聊天室首頁點進活動網頁，第一階段暖身活動的對應紅包金額從10萬到90萬，第二階段則正式增至100萬到900萬！第一階段：1月17日（五）凌晨 00：00開始到1月20日（一）中午12：00截止。第二階段：1月21日（二）凌晨00：00開始到除夕1月24日（五）中午12：00截止。

從除夕夜開始，只要在Jello上一對一發紅包給好友，對象不重複，雙方將共同獲得一包隨機金額紅包，並與好友均分領取。百萬紅包將在與好友互發紅包的過程中隨機發出，發紅包次數越多，中獎機會越大！第一階段：1月24日（五）下午 18：00開始到1月26日（日）晚間23：59：59截止，發給8位不重複好友，即能獲得隨機金額紅包。第二階段：2月3日（一）早上8：00開始到2月6日（四）晚間23：59：59截止，發給5位不重複好友（包含第一階段已發過的好友），即能獲得隨機金額紅包。

（紅包活動詳情請見Jello APP）

（註：Jello 串接街口電子支付提供的SDK，用戶只要於Jello完成綁定街口帳戶，就可以透過Jello使用電子支付帳戶之代理收付、轉帳及儲值功能。）

Jello品牌代言人潤娥廣告網址： https://www.facebook.com/Jellochat/videos/833971487052857/