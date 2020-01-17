一米特鼠一鼠二過新年　宜縣民免費迎財神好運黏年

▲▼一米特最夯的雪莓娘（上圖）及精緻Q版財神爺、米糧亮點產品「米巧克力酥片」。（圖／一米特提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

春節外出怕塞車，到宜蘭蘇澳一米特過年不用怕！初1到初5一米特活動超好玩：迎財神、寫春聯、戳戳樂、打卡禮、特色小吃...，春節到一米特走走，讓您有吃有喝又有玩。

初1到初5宜縣民到蘇澳一米特門市，不限金額消費即贈精緻Q版財神爺，內附最夯的珍珠奶茶麻糬，讓大家迎財神，吃甜甜、過好年。每日限前100名民眾，到一米特玩記得要帶身分證喔！

非宜蘭縣民也有機會得到財神爺，只要在門市消費滿660元，也可以把財神爺帶回家，吃完附贈的麻糬還可以把財神爺當存錢筒用，一米特Q版限量財神等您來！

一米特最夯的雪莓娘您吃過了嗎？春節期間推出散客DIY，僅接受現場報名，每場限量20名，以往需要20人以上團體才能報名的雪莓娘，現在不用事先預約，隨到隨報名，名額有限，請把握機會。

2020年是否已立下新年新希望？一米特全新推出祈願樹，讓您許下來年的新希望，另外特別為孩童設置了繽紛球池遊戲區，讓您有了新年遛小孩的好去處，館內還設置創意春聯區，更為您的年節增添氣氛。

農糧署最新米糧亮點產品「米巧克力酥片」推出新包裝，為回饋消費者，到館打卡即贈精美限量米巧克力酥片（2入裝），每日限量100名。添加台灣紅藜的米巧克力酥片不僅是下午茶點心良伴，更是早餐的最佳新選擇，吃過都喜歡。

除了上述活動外，一米特還推出特色小吃年節套餐組合，有小卷米粉、串丸子、甜不辣、肉粽、古早味紅豆湯圓...等，讓您玩樂之餘不用擔心餓肚子。還有多款年節禮盒可供選擇，送禮自用兩相宜。滿額戳戳樂活動，消費滿888即可戳獎1次，多買多送，最大獎為送禮最大方的米花說福袋，獎項超級豐富，讓您買得高興，抽得開心。

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