快訊／宜蘭透天厝竄火狂燒　1、2樓如煙囱直冒白煙...消防灌救中

▲▼宜蘭五結鄉一連棟民宅1、2樓在16日上午失火，大量濃煙竄出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉一連棟民宅，16日上午失火，1、2樓竄出大量濃煙，警消灌救中。

宜蘭消防局表示，16日9時36分許，獲報五結鄉復興五路78號連棟民宅發生火警，消防局出動羅東、廣興、五結、宜蘭分隊救災人車前往救援。消防人員趕到時，失火民宅1、2樓均有大量白煙竄出，初步清查無人員受困。

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