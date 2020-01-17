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九合一選後綠委全喊完了　半年翻轉陳學聖嘆：像坐雲霄飛車

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨敗選後列出七大主因的檢討報告，掀起各界正反意見評論。在這次選戰中爭取連任失利的陳學聖坦言，從2018年12月到2020年1月就像在在坐雲霄飛車，那時候民進黨的高雄立委碰到他都說這一次完了，結果半年之後換國民黨完了，「為什麼差那麼多？所以我覺得國民黨不要再去檢討別人，檢討自己比較重要。」

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨立委候選人陳學聖。（圖／記者李毓康攝）

▲陳學聖感嘆，短短半年的時間國民黨選情就出現大翻轉。（圖／記者李毓康攝）

陳學聖在16日播出的政論節目《新聞面對面》中先談到請辭黨主席的吳敦義，他認為，吳在代理主席的布局，甚至是國民黨總統初選的過程中，都可以看出來最大的問題是想太多，東防西防最後防出一個大洞，「國民黨又不是沒有敗選過」，假如當初可以單純辦好初選，也就不會搞到後來的四分五裂，「2014年、2016年敗得比現在還要慘，我們都沒事」、「吳主席如果有機會在國民黨內發言，未來還有一些決策能量的時候，請不要想太多，想太多把自己困住，也把整個黨困住」。

接著，陳學聖提到這次2020大選總統、立委雙敗，身為候選人的韓國瑜當然要負責，就算看過檢討報告他也不會幫忙抱不平，「因為這次大選在我的選區裡面就是藍綠對決，他起來我就起來，他不起來我就輸嘛，那他沒有起來，我也掛了，我要不要怪他？當然要怪他，那自己要不要怪自己，也要怪自己嘛。」

▲韓國瑜第二天上班日，參加市政會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜落敗後回歸高雄市政府力拚市政。（圖／記者翁進忠攝）

「你看，我們的那個歡喜，真的好像坐雲霄飛車。」陳學聖無奈地說，2018年12月大家歡欣鼓舞，都覺得2020總統大選勝選機率很高，「我還記得那時候高雄所有立委碰到我，都跟我講說『我們這一次都完了』，結果過了半年之後，他說『你們都完了』，拜託，半年耶，你們很壞，民進黨委員很多我們都認識。」

聽到這裡，同樣是立委的來賓郭正亮也附和，「我們原來8個立委民調都輸」。陳學聖表示，經過半年綠委遇到他就說「現在是你們全輸了」，「為什麼差那麼多？所以我覺得國民黨不要再去檢討別人，檢討自己比較重要」，之後應該要好好把檢討報告寫出來，然後找出答案，「仗又不是今天就結束了。」

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