謝金河深夜道歉！爆韓國瑜「不喝酒睡不著」：不該把私下聊天內容說出來

▲謝金河深夜道歉了。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河日前爆料，高雄市長韓國瑜「每天都要喝酒，不喝睡不著」，引起外界熱議，也讓韓辦立刻聲明反駁。對此，謝金河16日深夜在臉書上道歉，自己不小心在選後破壞社會和諧，將來一定更加謹言慎行，同時對韓國瑜、吳敦義及鴻海創辦人郭台銘表達歉意。

謝金河日前爆料，韓國瑜當上高雄市長前，每天都可以睡到中午，且每天都要喝酒，「不喝睡不著」，但現在大家都盯得很緊，想知道韓國瑜幾點上班，韓國瑜目前應該專心顧好高雄市政，不要去競選黨主席。

對此，韓辦16日凌晨發出聲明稿指出，謝金河雖與李佳芬讀同一所國小，但沒有頻繁互動，只有偶爾見一面，彼此知道對方這個人，且李佳芬與韓國瑜認識時，謝金河早已不住在西螺，韓國瑜擔任北農總經理期間，2人也沒有頻繁互動，「不解為何會有此言論？」

▼謝金河深夜為自己的失言致歉。（圖／翻攝謝金河臉書）



韓辦說明，謝金河所謂「不喝酒睡不著」的說法應是誤信不實說法，並非事實。對此，謝金河深夜在臉書上指出，原先說出這些話，是想告誡眾人「投身政治風險高」，「韓市長以前可以自由自在，現在全部都被送大檢視，結果喝酒的例子成了全國焦點，今天還連累80歳的老父上電視，實在很不忍。」

謝金河提到，自己的專業是經濟分析，沒想到這次不小心把私下聊天的趣事搬到檯面上，讓當事人感到不舒服，「這是大嘴巴引發的風波，我要深自反省檢討，也要向韓市長，吳敦義主席及郭董致歉意。」

由於不小心失言，謝金河16日一早前往福聚宮拜拜，向已故的孫社長告罪，「我在選後社會激盪中破壞了社會的和諧，未來一定要更加謹言慎行！」

韓國瑜辦公室在16日凌晨1點05分，曾透過新聞群組駁斥，完整澄清說明：

「針對財信傳媒董事長謝金河在工商協進會演講內容一事，韓國瑜辦公室在此嚴正澄清，李佳芬與謝董事長雖同讀一間小學，並非頻繁互動，數年偶見一面，彼此知道對方，僅此而已。

此外，李佳芬與韓市長認識時，謝董事長早已不住西螺，韓市長任職北農期間亦無頻繁互動，不解為何會有此言論？韓市長近日專注高雄市政，基於職責所在，不敢有所懈怠，除了少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性敬酒，幾乎滴酒不沾。」

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