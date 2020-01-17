蔡正元：吳敦義選前3週就知韓會輸15％　顧問預測立委低於34席

▲蔡正元爆料，吳敦義個人其實有聘請顧問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020大選結束後，資深媒體人尚毅夫在政論節目上爆料，國民黨選前5天的估票情況太過樂觀，甚至認為韓國瑜能贏蔡英文37萬票。對此，國民黨副秘書長蔡正元16日晚間在臉書PO文中表示，其實吳敦義在投票前3週就知道韓至少會輸15％，「這樣的顧問真的很厲害，唉！」

尚毅夫曾在15日播出的政論節目《平論無雙》中談到，國民黨1月6日的第三次估票結果，分別是韓國瑜650萬票、蔡英文617萬票、宋楚瑜66萬票，同一日做的立委選情預測也估計能拿下過半席次，贏10％以上的14席、贏3到10％的16席、贏0到3％的15席，不論是總統還是立委選情預測都非常樂觀，最後卻吞下雙敗仗，「請問一下，吳敦義你所率領的黨中央是怎麼估出這個票的？」

對於外界直指國民黨內部估票有疑義，蔡正元16日晚間在臉書PO文表示，其實吳敦義個人有聘請顧問，而且是用很科學、傳統的方式估票，所以吳在選前3週就知道韓國瑜至少會輸15％，「在投票前一個星期（顧問）就報告吳敦義，國民黨立委可能不到34席，這樣的顧問真的很厲害，唉！」

不過，大部分的網友看完蔡正元的PO文仍不買帳，紛紛在留言區反酸，「這麼厲害卻用了一個下架吳斯懷給民進黨」、「最大敗筆就是提名吳斯懷」、「韓國瑜初選上就知道了啦」、「這個顧問確實很厲害，其實我也早就預知不會贏，因為韓粉太過分，又看不到年輕人」。

▼蔡正元臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）