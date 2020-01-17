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綠委點出蔡韓差異：「小英2018敗選一句話」留住選民期待

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨在2020大選吞下慘敗，黨中央15日提出檢討報告並列出「七大敗因」，再次掀起社會各界熱議。民進黨立委羅致政在政論節目中提到，候選人是扮演成敗的最重要因素，一定是第一個要檢討的對象，而蔡英文與韓國瑜不同的是，2018年地方選舉大敗時，她講了一句話大家都同意，「最該改變的是我」，所以當責任很清楚的時候，選民對她就還有期待。

▲▼韓國瑜、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅致政點出韓國瑜和蔡英文面對敗選時的態度不同。（圖／記者林敬旻攝）

羅致政在15日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，國民黨列出的七大敗因有3點都是在罵民進黨，包含亡國感、網軍操弄、兩岸論述等等，但大家都知道，敗選之後的檢討通常要花一點時間，「光是2012年甚至2010年小英敗選市長、敗選總統，我們花了至少一個禮拜的時間，包括事後的民調、所有的選舉數字等等，所以真正的檢討報告大概不會那麼快出來，需要很深入，甚至做一些訪談，才會得到一個真正的報告。」

羅致政接著點出候選人也是選戰成敗的重要因素，他解釋，這一點從地方到中央都一樣，候選人一定是第一個要自我檢討，或是成為被檢討的對象，可是目前看起來韓國瑜好像還沒有相關動作，「小英在2018年地方選舉大敗的時候，她講一句話大家都同意，『最該改變的就是我』」，蔡英文認為自己要扛起所有責任，而當責任很清楚的時候，事實上選民對蔡就還有期待。

▲▼國民黨中常 吳敦義請辭後現身。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義請辭國民黨黨主席一職。（圖／記者屠惠剛攝）

羅致政坦言，2012年民進黨敗選時自己也是檢討小組的成員之一，當時他們負責協助撰寫檢討報告，黨內用一個月的時間辦座談會、聽基層的聲音，然後找來專家、學者客觀分析，同時找出所有的數據，包含到底有多少台商回來投票、台商的投票傾向、年輕人選票的動向等等，最後才得到一個真正的結論。

羅致政推測，國民黨這時候急著把檢討報告丟出來，可能是黨中央想主導未來議題的設定，但所謂的檢討報告重點不在文字寫什麼，而是國民黨的下一步到底要做什麼，應該要讓選民從裡面看到一個教訓，讓社會知道黨內是真的有在認真找問題。

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