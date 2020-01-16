韓國瑜陣營選前準備開香檳　黃光芹：以為將贏37萬4344票

▲韓國瑜。（ 資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜在選前喊出「得民調得痔瘡」，未料慘輸總統蔡英文264萬票，事後國民黨副發言人黃心華坦承民調是準的，是內部推測出錯。對此，媒體人黃光芹爆料，韓國瑜陣營選前準備開香檳，以為將贏37萬4344票。

黃光芹16日在臉書表示，韓陣營為何選前準備開香檳？按照國民黨1月6日的估票嚴重失準，以為將贏37萬4344票，與最後開票結果，差了300萬票，預估投票率也差距甚遠，連7成都不到，國民黨以為在北台灣大贏，南台灣小輸，結果是全盤皆墨，「母雞踩死一窩窩小雞，也害死一堆賭客，還孵蛋器咧！」

事實上，選舉結果一出爐，黃心華便在臉書發文表示，賴士葆在某次PK小組會議上提醒「民調就是民調」，果然坊間的民調是準的，之前總以為落後15％以上都是假民調，每％是13.5萬，輸15%就是兩百多萬，心想哪有可能...，「但我錯了」。

黃心華坦言，他選擇聽信其他公認準確的內部民調數據，因此接受只輸5至8％的綜合評斷，而依據韓粉的凝聚力和青年族群的低投票率，只要輸個位數，應該很有機會贏，在選前一週，內部還是相信勝負在幾十萬票之間，「但我們的推測也雙雙出錯了」。