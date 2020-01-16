秦慧珠要韓國瑜學學柯文哲、鄭文燦　7點建議：準時上班、戒酒





▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，國民黨台北市議員秦慧珠認為，面對罷免是韓國瑜起心動念參選總統必須付出的代價，就算罷免不成功，超高的罷韓票數也難堪，因此，她給韓國瑜7項建議，包括準時上班、戒酒等。

秦慧珠15日在臉書表示，韓國瑜回高雄上班，大眾關注的最大焦點不再是高雄是否會發大財，而是罷免是否成功，這是極大難堪，也是韓國瑜起心動念參選總統大選必須付出的代價。

秦慧珠指出，總統蔡英文被要求為了社會和諧應勸阻尹立停止罷免案，但尹立發表五點聲明表示絕不停止，也要政黨不要干涉「公民團體」的行動；挺韓的黃暐瀚表示韓國瑜可能被罷免，激起韓粉在粉絲團裡串連要把戶籍遷入高雄，若成真，可能會刺激反韓人士發動遷戶籍回高雄罷韓的運動。

秦慧珠認為，罷韓行動不會成功，單一罷免案在台灣投票率一向不高，幾乎沒成功過，但若韓粉太激進，炒熱罷韓行動，反而會提高投票率，就有可能會成功，縱使不成功，超高的罷韓選票也會再一次讓韓國瑜難堪，讓社會撕裂，因此，除了韓粉要克制，韓國瑜必須努力，才能渡過風暴。

秦慧珠提出七點建議，第一、準時上班，最好每天8點鐘就去上班，坐鎮辦公室，公務員準時上班是最起碼的，市長也一樣，台北市長柯文哲早上7點半準時開會，這種勤奮至少堵住一部分人的嘴，韓國瑜一定要切記，改掉不準時上班的壞習慣。

其次，秦慧珠指出，說話不要再出包，說錯話要立即認錯，柯文哲說話也常出包，但被指責時會說「這是失言」，但韓國瑜說錯話或說話不得體，很少去修補，反而要發言人不斷為失言辯護。

秦慧珠提到，第三、研究市政問題、注重府會關係，一定要靜下心來認真研究各種市政議題，面對議員各種質詢都能對答如流，不管議員如何刁難，都要有耐心、有風度面對，且要注重府會關係，不要太跟反對黨對抗，學學桃園市長鄭文燦，讓府會對立減少。

秦慧珠指出，第四、施政要有亮點、重點，要好好規劃市政建設，讓市民有感，不要只會辦活動、搞行銷，要有重大建設；第五、勤走基層，學學蔣經國和宋楚瑜，經常到基層走動、了解民意、解決問題，且要追蹤，看問題是否解決；第六、提升施政滿意度，不可以讓自己的滿意度永遠墊底。

秦慧珠強調，第七、宣示戒酒，這一點在選總統就該做，不是一再宣示自己喜歡喝酒，現在做也不晚，告訴大家，市長任內滴酒不沾，睡覺前只唸心經、不喝酒，韓國瑜可以喜歡喝酒打牌唱歌，「韓市長」實在不需要再喜歡這些。