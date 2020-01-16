香港首查獲「水管土製炸彈」　警方：準備襲警釀重大傷亡

▲旺角警署。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方14日在旺角起獲管狀土製炸彈，並拘捕4人，隔天15日又再拘捕6人，16日新界北總區重案組聯同相關單位再到沙頭角附近進行搜查，並檢取相關證物進行化驗。港警15日指出，警方認為，這些爆炸品是一個激進組織打算在大型公眾活動襲擊警員，或襲擊警察設施，意圖造成大量傷亡。

香港警方16日指出，新界北總區重案組聯同警察搜查隊、警犬隊及快速應變部隊再到沙頭角附近，進行搜查並檢取相關證物進行化驗，「警方高度重視有關案件，及重申在民居製造或收藏炸藥是極為危險的行為，而製造及管有炸藥均為非常嚴重的罪行，市民切勿以身試法！」

新界北總區刑事高級警司陳天柱在15日的簡報中表示，警方在全港各地的搜查中，拘捕屬於同一個組織的6名男子，年齡介於17至23歲。

他強調，這次是香港有記錄以來第一次搜出水喉通（水管）的土製炸彈，嫌犯將爆炸品藏在民宅，對公眾安全構成極大威脅，警方會繼續追緝組織其他成員。

香港警方1月14日在旺角通菜街一間出租房檢獲一個重1.5磅，由8寸長金屬水喉通製成的土製炸彈，拘捕3名年齡21至22歲的大專生，其後在上水河霸村一間村屋破獲製作爆炸品的場所，再拘捕一名29歲男子。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！