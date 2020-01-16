華聞快遞／寧波舟山港年吞吐量首破11億噸

▲寧波舟山港。（圖／CFP）

《浙江》寧波舟山港年吞吐量首破11億噸

據浙江省港航管理中心快報數據顯示，2019年，寧波舟山港累計完成貨物吞吐量11.19億噸，成為目前全球唯一年貨物吞吐量超過11億噸的超級大港，並連續11年位居全球港口第一；累計完成貨櫃吞吐量超過2753萬標準箱，蟬聯全球第三。（浙江日報）

《四川》四川省建設電商營商高地

日前四川省政府辦公廳印發《四川電商營商高地建設總體方案》，到2022年，全省電商交易規模達到5.5萬億元（人民幣，下同），為此該省將以創新企業登記註冊方式、創新「一表通辦」制度、創新精簡納稅流程、推進跨境電商便利化、構建基礎配套支撐體系等15個任務為重點開展相關工作。（四川日報）

《山東》山東外貿進出口總值首破2萬億元 東盟成最大市場

據海關統計，2019年山東省外貿進出庫總值達2.04萬億元，首次突破2萬億元，東盟取代美國成為山東第一大貿易市場。（中新社）

《福建》廈門對「一帶一路」沿線國家進出口增勢良好

2019年廈門市對「一帶一路」沿線國家進出口2021.9億元，增長14.4%，佔全市外貿進出口比重約三成。出口前三大國家為菲律賓、越南、印度尼西亞；進口前三大國家為印度尼西亞、馬來西亞和越南。（中新社）

▲福建省廈門市。（圖／視覺中國）

《廣西》橫縣推動茉莉花產業國際化

廣西人大代表、中共橫縣縣委書記黃海韜15日表示，橫縣將聚焦茉莉花產業、文化、城市三個重點領域，舉辦第二屆世界茉莉花大會，加快推動茉莉花產業標準化、品牌化、國際化發展，逐步打造世界茉莉花產業文化中心。（中新社）

《雲南》2019年昆明綜合保稅區跨境電商進出口量突破89萬件

2019年昆明綜合保稅區跨境電商進出口量突破89.44萬件，總貨值1257萬美元。商品涵蓋化妝品、T恤、日用品、飾品等200多個單品。（中新社）

《江蘇》江蘇去年實際使用外資總量達257億美元

據南京海關統計，2019前11個月，江蘇實現的外貿進出口居大陸全國第二。江蘇省商務廳數據顯示，2019年上半年，江蘇實際利用外資仍居大陸全國首位。江蘇省省長吳政隆指出，去年江蘇出口增長2.1%；實際使用外資穩中提質，總量達257億美元。（中新社）

《廣東》深圳去年新登記商事主體50.5萬戶

新登記商事主體50.5萬戶，每千人擁有商事主體251.6戶；全年抽檢食品和食用農產品13.6萬批次，合格率98.3%；前11月PCT國際專利申請量1.4萬件，占全省申請總量的70.9%。（南方日報）

▼深圳市。（圖／CFP）