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外媒曾指將成新金融中心　澳門將與橫琴成立機構「方便來往」

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▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

廣東省珠海市市長姚奕生16日表示，橫琴與澳門將成立一個共商共建共管的新機構，「已經有了初步方案」。他表示，希望橫琴下一輪開發的時候，橫琴到澳門的人可以比較便捷、方便來往，橫琴開發珠澳合作，主要是要使澳門產業多元。

《澎湃新聞》報導，姚奕生當天在廣東省十三屆人大三次會議舉行第二場記者會上表示，下一步橫琴開發建設要用新的機制來做，其一是分線管理，簡單來說，就是希望橫琴下一輪開發的時候，橫琴到澳門的人可以比較便捷、方便來往。

此外，姚奕生透露，橫琴跟澳門要有一個共商共建共管的新機構，主要是要使澳門產業多元，「別以為澳門原來沒有工業，澳門苦於原來沒有地方，高新技術、科技企業的產業它沒地方落地。」

姚奕生指出，「要更多地著眼考慮我們在橫琴合作做的事情是惠及廣大老百姓的，是使得澳門的青年以後的就業有空間、有舞台，不僅僅是少數人、少數企業有收獲感，更要著眼於港澳的居民，當然也包括內地的居民，使得他們有收獲感。」

澳門在去年12月20日剛逢回歸大陸20周年，《路透社》在去年12月曾報導，習近平也赴澳門與會，並提出許多新的金融措施，包含鼓勵澳門銀行在大陸設立機構、支持大陸融資租賃企業落戶澳門等，試圖將澳門發展成新的金融中心。

►澳門難脫賭場形象！路透：深圳將成金融中心　沖淡香港重要性

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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