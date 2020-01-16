　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓愛心飛揚　台南市議長郭信良濟助低收入戶物資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃及議員陳怡珍，在年節前協集企業的力量，將發放物資給低收入戶。（圖／記者林悅翻攝）

▲為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃及議員陳怡珍，在年節前協集企業的力量，將發放物資給低收入戶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃及議員陳怡珍，在年節前協集企業的力量，將發放物資給低收入戶，16日下午郭信良議長與陳怡珍、吳禹寰等議員宣布，1月19日分兩處發放物資，同時還有義剪、免費健康檢查等服務，歡迎市民朋友前來參與，一起讓愛心飛揚。

郭信良議長指出，今年的濟助低收入戶活動集結了許多社團及企業的力量，包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、好帝一食品、上崙慈善基金會、統亞電子、會計師公會、喬登全日式髮型連鎖、Dr. Hair、肯尼士有限公司、天保生物科技、虎頭蜂集團、龍鋒企業、財團法人培珍社會福利慈善事業基金會等善心團體，募集近250萬元，將購買米、罐頭、生活用品等物資，預計可以濟助近2370戶安南區、北區及中西區的低收入戶。

郭信良議長表示，19日的濟助低收入戶活動時間為早上9時到11時半，安南區的發放地點為安明路四段303-5號，中西區及北區的發放地點為海安路３段963號。活動還有現場揮毫免費贈送春聯、喬登美髮義工服務團隊及Dr. Hair提供免費義剪、安南衛生所及朱嘉生診所提供免費健康檢查以及砂崙社區發展協會提供享用免費點心，歡迎民眾一起參與。

登陸慈善愛心會理事長蔡和豐表示，登陸慈善愛心會自2003年成立以來，從事弱勢族群喪葬收埋棺木塔位救濟事宜，待有餘金額再於農曆年節前賑米助貧，18年來已濟助發放近5仟多萬善款，賑米近30萬斤，發放物資近2千3百多萬元。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

高屏地區第1期契作短期經濟林申報　即日起至2月7日止

春節返鄉搭客運　轉乘加碼優惠多

台南春安首日　新化警破獲職業賭場逮25人

要讓民眾平安過好年　台南各分局同步加強擴大臨檢

投資「黃金」高獲利穩賺不賠？　 新化警阻詐成功

春安首日台南同步擴檢　黃偉哲：警民一心打造最安全的城市

顛覆雞排祭品文　陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

高屏地區第1期契作短期經濟林申報　即日起至2月7日止

春節返鄉搭客運　轉乘加碼優惠多

台南春安首日　新化警破獲職業賭場逮25人

要讓民眾平安過好年　台南各分局同步加強擴大臨檢

投資「黃金」高獲利穩賺不賠？　 新化警阻詐成功

春安首日台南同步擴檢　黃偉哲：警民一心打造最安全的城市

顛覆雞排祭品文　陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾已婚少校直奔摩鐵！激戰聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

永和變態「冒充FHM」誘拍大尺度！拉褲露臀給1000元　疑犯圖曝光

我女子棒球世界第3！僅次日、加　大陸等6國首度上榜　

CBA／劉錚擺脫前場低迷　廣廈35分打爆江蘇

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

冰箱要常駐什麼…他喊「沒蛋塔就浪費」！網點名這2樣：家裡一定必備

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

地方熱門新聞

被3兒子棄養！台中婦月生活費僅1500元

詐騙集團遇到中國信託竟需繞道而行？

陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

春安首日台南同步擴檢

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

春節安全維護治安工作今晚上路

日本貴客來訪安平特色小吃忙迎賓

搭機捷享全台59家旅宿業者　住宿優惠

嘉義酒後駕車撞路旁　全車人滿身酒味

新北農民節登場　侯友宜表揚優秀農友

新北警守護市民春節期間安全啟動

春節彩券加碼　鄭文燦祝大獎落桃園

中壢監理站標牌傳情意　一副永流傳

好市多輪胎換10天　高架橋上胎皮噴飛

更多熱門

相關新聞

無名氏慨捐新北2千萬10年捐1.9億行善

無名氏慨捐新北2千萬10年捐1.9億行善

新北市長侯友宜15日主持市政會議特別感謝一位默默做公益的善心人士，近10年來每到農曆春節前，都會以「無名氏」名義捐贈善款，2020年再度捐贈2000萬善款。侯友宜表示，將妥善規劃這筆善款在社會福利政策上，希望各界持續響應「好日子愛心大平台」，嘉惠更多社會弱勢。

台南市議會慰問市警局

台南市議會慰問市警局

將與LV聯名的NIGO首推新作！

將與LV聯名的NIGO首推新作！

敘利亞救援行動遭俄否決　跨境救難點遭砍半！

敘利亞救援行動遭俄否決　跨境救難點遭砍半！

妹子被列車長暖醒！「真實帥樣」曝光千人讚爆

妹子被列車長暖醒！「真實帥樣」曝光千人讚爆

關鍵字：

愛心郭信良濟助低收入戶物資

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面