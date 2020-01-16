讓愛心飛揚　台南市議長郭信良濟助低收入戶物資

▲為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃及議員陳怡珍，在年節前協集企業的力量，將發放物資給低收入戶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃及議員陳怡珍，在年節前協集企業的力量，將發放物資給低收入戶，16日下午郭信良議長與陳怡珍、吳禹寰等議員宣布，1月19日分兩處發放物資，同時還有義剪、免費健康檢查等服務，歡迎市民朋友前來參與，一起讓愛心飛揚。

郭信良議長指出，今年的濟助低收入戶活動集結了許多社團及企業的力量，包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、好帝一食品、上崙慈善基金會、統亞電子、會計師公會、喬登全日式髮型連鎖、Dr. Hair、肯尼士有限公司、天保生物科技、虎頭蜂集團、龍鋒企業、財團法人培珍社會福利慈善事業基金會等善心團體，募集近250萬元，將購買米、罐頭、生活用品等物資，預計可以濟助近2370戶安南區、北區及中西區的低收入戶。

郭信良議長表示，19日的濟助低收入戶活動時間為早上9時到11時半，安南區的發放地點為安明路四段303-5號，中西區及北區的發放地點為海安路３段963號。活動還有現場揮毫免費贈送春聯、喬登美髮義工服務團隊及Dr. Hair提供免費義剪、安南衛生所及朱嘉生診所提供免費健康檢查以及砂崙社區發展協會提供享用免費點心，歡迎民眾一起參與。

登陸慈善愛心會理事長蔡和豐表示，登陸慈善愛心會自2003年成立以來，從事弱勢族群喪葬收埋棺木塔位救濟事宜，待有餘金額再於農曆年節前賑米助貧，18年來已濟助發放近5仟多萬善款，賑米近30萬斤，發放物資近2千3百多萬元。

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