警用反光背心可防刀砍刺！警拍實測片　比讚直誇：抓匪徒更放心

記者李忠憲／台中報導

警用反光背心能防刀砍！第四警分局有鑑於日前鐵路警察李承翰遭利刃刺死殉職，日前添購20件「防砍」反光背心，雖然要價近萬元，但刀砍猛刺都不會受傷，讓員警在值勤時能更安全。派出所員警也拍攝人體實測影片，果然效果非常好。曾遭民眾刺傷的警員莊至璿說，有了它，以後不會再擔心掛彩，可以更有勇氣制伏歹徒了！

▲員警用西瓜刀實測反光背心，果然只留刀痕，人沒事。（圖／記者李忠憲翻攝）

第四分局長吳耀南表示，會採購這20件防刀刃背心，是因為去年鐵路警員李承翰在火車上執勤時遭人刀刺腹部致死。他認為如果平時執勤的反光背心能夠防刀刃，就能避免類似突發狀況發生時，同仁因此受傷死亡。

▲防刀刃反光背心提升員警執勤安全，讓他們制伏歹徒更安心。（圖／記者李忠憲翻攝）

他表示，幾經詢問下得知，儷絲寶服飾公司有開發新式防砍自織材質，屬防彈背心「克維拉纖維」布料，主要是用防彈背心的克維拉纖維編織，強度為同等質量鋼鐵5倍。價格雖不便宜，但這款背心重量輕，也可以再搭配防彈背心一起穿。由於單件反光背心要價近萬元不便宜，先採購20件，提供給警備隊及4個派出所，每單位分4件，放在巡邏車上，以利出勤時使用。

南屯派出所15日自行進行「人體實際測試」並拍影片，果然用西瓜刀砍劈，只會在背心留下刀痕，刀刃不會穿透。另外也用小刀猛刺，背心也沒出現破洞，讓大家嘖嘖稱奇。

▲▼防刀刃反光背心採用防彈背心使用的克維拉纖維。（圖／記者李忠憲翻攝）

警員莊至璿說，他2016年處理一起縱火案件時，發現縱火婦人持水果刀現場揮舞，阻礙消防員滅火。他雖成功奪刀，卻遭婦人持剪刀刺傷下巴與頸部，各縫4針與9針。當下不能開槍射擊婦人，也不能放任婦人持刀威脅消防員，冒險奪刀難免擔心自己安全。有了這件背心，就不用擔心受傷，處理類似案件將更有信心與勇氣。

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