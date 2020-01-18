台中梧棲寒夜「送肉粽」！里長問到家屬詭異路線　居民驚：太廣了吧

▲送肉粽最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區。（圖／記者陳以昇攝）



記者許力方／綜合報導

生人勿近！台中梧棲驚傳19日家屬將舉辦送肉粽儀式，大庄里里長楊維萍在臉書上公布初步路徑，預估從文昌路上於中央路以西路段，晚間9時30分開始，提醒附近民眾盡量避免。消息在臉書社團引發熱議，當地居民驚呼連連，不敢相信「梧棲也有這種？」「好忽然，是有發生過什麼嗎？」

楊維萍17日傍晚5時在臉書社團「梧棲串起來」發文，表示已經與家屬確認，19日晚間9時30分開始，梧棲區將舉辦送肉粽儀式，地點位於文昌路中央路以西，前往港埠路一段往南，提醒附近居民於 晚間9時30分以後，非必要盡量避免經過該路段。

「第一次聽說梧棲有這種習俗！」梧棲網友議論紛紛，驚訝問「有路線嗎？」「通常不是都半夜嗎？」沒有想到梧棲竟然也有送煞習俗「好忽然，是有發生過什麼嗎？」「重點是…這樣子太廣了」、「應該要全程路線說清楚才好，這很邪氣的！」「不夠明確吧…」「梧棲也有送肉粽？這不是彰化的習俗嗎？」

▼台中梧棲寒夜「送肉粽」！里長問到家屬詭異路線。（圖／翻攝「梧棲串起來」）



「送肉粽」儀式如今已越來越為人所知，不僅在彰化地區舉行，8月在新竹就舉辦過3次，引起在地居民抱怨。

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。而儀式中又有「祭火煞」，顧名思義，原應舉行於火災之後（有燒死人）的情況下舉行，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，並祈死者超生，生者獲福。