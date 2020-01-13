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粗工騎車跨雙黃線遭混凝土車爆頭慘死　母泣「誰幫我叫醒他」

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▲▼機車過彎跨越雙黃線，遭對向混凝土車撞上爆頭慘死。（圖／民眾提供）

▲機車過彎跨越雙黃線，遭對向混凝土車撞上爆頭慘死。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

北屯驚傳死亡車禍！張姓工地粗工13日下班騎車行經旱溪西路時，疑在彎道時跨越雙黃線，遭對向駛來的預拌混凝土車直接撞上，當場遭爆頭輾斃。死者母親到場痛哭失聲，直呼「兒子睡著了！誰幫我叫醒他！他會冷！」令人鼻酸。警方表示，肇事原因有待釐清。

今天下午5點多，43歲魏姓男子開著預拌混凝土車，行走北屯區旱溪西路往松竹路方向，經過一處彎道時，對向竟突然出現1輛機車橫跨雙黃線騎過來，他反應不及就撞上機車，趕緊將車停下。魏男下車查看發現，發現機車騎士已遭輾壓卡在車輪下，目擊民眾趕緊打110報警。

▲▼機車過彎跨越雙黃線，遭對向混凝土車撞上爆頭慘死。（圖／民眾提供）

▲警方到場實施交通管制，並進行採證。（圖／民眾提供）

警方與消防隊到場，發現機車騎士頭部遭混凝土車左後輪輾過，頭顱變形，明顯死亡，地上血跡斑斑，慘不忍睹。地上散落2瓶藥酒及雜物。警方先查機車車牌，發現車主並非騎士，事後確認死者是在工地做粗工的21歲張姓男子。

張男父母與女友聞訊後趕到現場，痛哭失聲，他們跟警方說，兒子早上還好好的騎車去上班，怎麼會被車撞死？張母更泣訴說，「兒子躺在那邊睡著了，誰來幫我叫醒他？他會冷！」場面哀戚。

警方根據魏男及目擊者供詞初步研判，張男疑似跨越雙黃線遭對向來的混凝土車撞上，命喪輪下，是否有酒駕及肇事原因有待調查釐清。

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