台中男女當街活春宮遭直擊　民眾驚呼「這太帥了」連義交都看傻

▲一對男女凌晨在此處上演活春宮，遭民眾直擊拍下。（圖／取自GoogleMaps）

記者李忠憲／台中報導

「110嗎？有人當街打炮！」一對年輕男女17日凌晨開著白色BMW房車到北屯區大馬路旁，當街上演活春宮，女子甚至衣服遭脫光全裸上陣，民眾直擊報警，但對方卻不以為意，上車後又下車繼續，讓觀眾看傻驚呼「太帥了吧！」警方表示，2人已觸犯妨害風化罪，目前已連繫車主到案說明，將依法究辦。

民眾17日凌晨3點在北屯區東山路一段與環中東路二段路口，發現一輛白色BMW房車，停在東山路一段路口邊，一名身材高大的年輕男子與長髮染髮辣妹下車後，直接在號誌燈桿旁上演活春宮，遭民眾全程錄下，直呼太誇張了！

只見男女衣褲都沒脫，男子拉開褲檔拉鍊，從後方對女方做出動作，目擊的男女在遠遠一旁觀看，並說「直接在路上打炮！」、「太帥了吧！」另有一名男子打電話報警，跟警察說，女的沒穿衣服被脫光了，兩人已經做到斑馬線上了！

這對男女之後接著分別上車，連附近的義交也過來摻一腳觀看。眾人原以為表演已結束，豈知，男子又開門下車，走到副駕駛座將全裸辣妹拉下車，２人在走到車後上演續集。觀看的女子還驚呼「我看到時原以為看錯」、「那女的還在叫耶！」不久後，２人才再上車，開車迴轉揚長離去。

第五警分局東山派出所所長詹典儒表示，此案事發時間為17日凌晨3點左右，影片中穿反光背心的是義交，警方獲報到場時，該輛車已開走。這對男女行為已觸犯妨害風化罪，已連繫車主到案說明，也將依法送辦2人。

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