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贏在終點才是贏！眷村媽：你穿綠色的也敢進來喔...莊競程衝破鐵藍勝出

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▲▼莊競程進行車隊謝票，承諾將一步一腳印，落實政見。（圖／競總提供）

▲莊競程進行車隊謝票，與妻子感謝選民支持肯定。（圖／競總提供）

記者李忠憲／台中報導

在北、北屯深藍選區勝出的民進黨當選立委莊競程，12日一早就進行車隊謝票，受到民眾熱情歡迎。莊競程表示，感謝所有鄉親給他機會進入立法院，他保證未來一定會努力實現政見，並協助政府推動生醫相關產業。

莊競程以政治新人之姿，擊敗求連任的國民黨政壇老將沈智慧，更拿下鐵藍選區，成為大黑馬。他在昨晚勝選之夜後，整理好思緒，今天一早就在他舅舅，同時也是市議員曾朝榮陪同下，透過車隊謝票行程來向鄉親表達感謝之意。沿途許多民眾都站在路邊向他致意，並比出大拇指給予肯定，鞭炮聲不絕於耳。

▲▼莊競程進行車隊謝票，承諾將一步一腳印，落實政見。（圖／競總提供）

▲▼莊競程進行車隊謝票，與舅舅曾朝榮同車感謝選民。（圖／競總提供）

▲▼莊競程進行車隊謝票，承諾將一步一腳印，落實政見。（圖／競總提供）

經過昨天晚上的勝選之夜，莊競程還是像往常一樣，一大早就起床，準備上午的車隊謝票行程。莊競程和舅舅市議員曾朝榮站上宣傳車，向北北屯所有鄉親們表達感謝。沿途都有民眾向新科立委比出讚，還有民眾放炮慶賀，表達支持之意。

莊競程受訪時表示，選舉一路走來，剛開始根本沒有人認識他，出去時人家都會問你是誰，然後就會說，面對沈智慧一定選不上。北北屯區以前真的非常藍，真的是鐵板一塊，但他也曾說過，他要翻轉北北屯的心，也比這塊鐵板還要硬。

他表示，曾經拜訪一處眷村社區時，有一位媽媽跑出來說，你穿綠色的也敢進來喔。他立刻回答，「敢啊！」他想把理念表達給所有人了解。那位媽媽接著說，「你真的很有勇氣，我這一票就投給你」。

莊競程說，「真的是一步一腳印！」他去和所有鄉親闡述自己理念跟政見，慢慢得到選民認同、支持。到了最後1個月，真的是可以感受到民眾熱情。他一直認為，輸在起跑點不是輸，贏在終點才是真的贏。

他也點出能夠贏的關鍵並說這次投票率上升、台灣自由民主意識的提升，以及我們所有的年輕人都願意站出來投票，都是關鍵。選戰這段期間，他非常感謝競選團隊幫他安排所有的競選活動，幫助他這個新人，完成不可能的任務。當然還要感謝他太太，這一次無怨無悔陪著他跑選舉。

當然，他更要感謝他舅舅曾朝榮議員，一路帶著他參選，比他自己選舉還要累，最後身體也是靠意志力在支撐的。莊競程說，剛出來時，大家批評他是政二代，但是他覺得，曾議員的服務精神才是他應該學習。

莊敬程說，另外，有林佳龍部長推薦，他才能參選這次選舉。林部長過去在市長任內，真的做了很多的政績及成果。但是後來因為整個大環境的因素，沒有連任市長，但是他還是在交通部長任內，持續為台中市在推動建設。而且他也相信，因為林市長對於台中市政的貢獻，也對他這次的選舉有非常大的幫助。

此外，這次的香港事件對所有的年輕人來說，真的是影響非常大，年輕人對這個亡國感的感覺，確實是很強烈。年輕人在這次香港事件中，都在街頭爭取他們自由，爭取他們的民主。這些行動，也真的感染到台灣的年輕人。

莊競程太太方心慧則說，他們剛結婚，這「蜜月」真的很不一樣、很難忘！未來她想生3個小孩，這是她的人生目標。

莊競程則說，現在開始他們會計劃生小孩，他覺得生3個不錯，因為他們家是3兄弟，弟弟也生3個。他相信，現在小英政府對於幼兒養育政策、以及對青年照顧，都是非常好，他們會在競選過程當中去簽結婚證去，就是用身體力行的方式支持。

他也呼籲，年輕朋友不用擔心，因為他進到立法院，一定會為年輕朋友，不管是在養育或在青年照顧政策方面，一定會爭取更多福利政策，讓國家幫助年輕人有更好的環境跟資源，一起來培育我們的下一代。

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