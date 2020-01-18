變換車道未注意車前狀況　曳引車撞2小客車車道全堵死

▲曳引車變換車道疑未注意，撞上2輛小客車造成嚴重塞車。（圖／翻攝臉書社團「我愛大甲2」）

記者李忠憲／台中報導

大甲區幼九路日南往大甲方向17日早上發生一起連環車禍，一輛賓士曳引車下坡路段先後撞擊前方停等左轉及外側直行小客車，雖然沒有人員傷亡，但造成當地嚴重塞車。警方表示，3方均無酒駕，可能是曳引車變換車道未注意狀況，肇事原因有待釐清。

昨日早上7點許，大甲區幼九路黎明路橋往大甲方向下坡路段，41歲張姓男子開著一輛賓士曳引車行走內側車道往右變換車道時，竟先後碰撞前方停等左轉及外側直行2輛小客車，同向直行2輛小客車。外側小客車遭撞擊後整個橫在車道上，讓2車道全部無法通行，造成當地大塞車，所幸車上無人受傷。

路過民眾將現場拍照放上臉書社團「我愛大甲2」，引起許多網友討論。有人說「霸氣攔車」、「可能想要試試看擋下大車的感覺」。但也有人說，「看就是大台的變換車道撞的」、「砂石車應該是煞車不靈」。

大甲警分局獲報後，立刻派員警到場採證，並實施交通疏導。員警經酒測確定3方都無酒駕，初步認定曳引車未注意車前狀況及變換車道未注意釀禍，肇事原因仍有待釐清。

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