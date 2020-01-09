菲律賓女移工長超正　已婚男主管強載摩鐵「讓我看看你奶奶」

▲已婚男主管強載菲律賓女員工到摩鐵摸胸、脫褲，差點性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

已婚有妻小的紀姓男子身為菲律賓籍女移工妃妃（化名）公司主管，覬覦美色，常對她開黃腔「看奶奶」、邀約「上摩鐵」。妃妃誤上紀男的車後，半推半就答應去摩鐵，卻遭他違反意願上下其手，內褲多次遭褪下，最後妃妃哭喊「想想妻小」紀男才作罷。台中地院審結，認定紀男強制性交未遂，判他1年4月。全案可上訴。

判決書指出，菲律賓籍女子妃妃在某公司擔任作業員，紀姓男子則是她的組長，管理近20位移工。紀男本身已婚，育有5歲、2歲小孩，卻經常對女作業員開黃腔，其中包含妃妃。他見妃妃頗有姿色，運用權勢接送妃妃上、下班，途中開黃腔，但妃妃只能忍受。

2018年1月16日下班後，紀男依然藉故要載妃妃回公司宿舍，妃妃熬不過只好上車。途中，紀男繼續開黃腔說「給我看你的胸部大大小小」，經過摩鐵時還主動問她「要不要」。妃妃雖多次拒絕，紀男仍不死心，公司到宿舍的車程才不到10分鐘，紀男竟開車繞行半小時。

妃妃後來因為尿急，同意去摩鐵上廁所。紀男搭腔說，累了可以睡覺，保證不會對她亂來，最後竟又大膽示愛，用公主抱強抱妃妃上床，用身體壓制她後親嘴，一手伸進胸罩內摸胸，另一手還褪去妃妃的內外褲到大腿。受驚嚇的妃妃多次拉回後，哭喊「你有家庭、有孩子，如果他們知道了，他們會很傷心 」。紀男最後才悻悻然放棄，將妃妃載回宿舍，整個過程花1個多小時。

紀男雖否認性侵，辯稱妃妃是自願跟他去汽車旅館，有經過她的同意。但法官認為，妃妃多次描述過程詳盡，供詞一致。

承審法官認為，紀男違反妃妃意願，摸胸之餘多次褪下她的內褲，強制性交犯意明確，至今未和解，最後依強制性交未遂罪判他1年4月。

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