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台中熱血釣蝦比賽！他50分鐘拉起19隻泰國蝦贏3頭銜…抱走7.4萬現金

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記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區維將釣蝦場，19日上午舉辦「維將達摩年終賽」釣蝦比賽，總獎金14萬元吸引到台灣各地的96位釣蝦好手參加。經過約5小時的廝殺，最後由登入比賽名稱為「不要問」的選手張明禮，在50分鐘內拉起19隻泰國蝦贏得冠軍，此外，他還奪得預賽冠軍及MVP，成為該場比賽的3冠王，抱走3座獎盃及獎金7萬4000元，他霸氣表示，這是他近年來贏得的第5座釣蝦冠軍。

▲台中市西屯區維將釣蝦場19日舉辦釣蝦比賽，吸引全台各地共96名釣蝦好手參加。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市西屯區維將釣蝦場19日舉辦釣蝦比賽，吸引全台各地共96名釣蝦好手參加。（圖／記者白珈陽攝）

▲登入比賽名稱為「不要問」的選手張明禮，贏得此次賽事3冠王，抱走7萬4000元獎金。

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▲登入比賽名稱為「不要問」的選手張明禮，贏得此次賽事3冠王，抱走7萬4000元獎金。

維將釣蝦場位於台中市西屯區華美西街上，店長金宇彬（27歲）表示：「今天辦的比賽，是一場跟年齡、身材與性別無關的比賽，使用的浮標是統一使用比賽用的型號，餌則是都用豬肉餌，純粹比的是技術。」比賽過程精彩刺激，各選手釣竿不斷拉起、剪鉤、補鉤，加油團吶喊聲此起彼落，外型亮麗的酒促也為比賽增色。

▲▼維將釣蝦場請來酒促，炒熱現場氣氛。

▲▼維將釣蝦場請來酒促，活絡現場氣氛。

▲▼維將釣蝦場請來酒促，炒熱現場氣氛。

金宇彬說，此次比賽共有96人參加，報名費每人2000元，決賽前有4場預賽，每組各有24位選手同池競釣泰國蝦，每50分鐘為一場，各組再取釣得隻數的前6名、共24名選手進入決賽。冠、亞及季軍獎金分別為：6萬6000元、3萬6000元及1萬6000元。

他指出，除前3名外，還有各預賽組別冠軍有3000元獎金、全預賽釣最多隻蝦的選手有MVP獎盃及5000元獎金，為鼓勵更多女性參與釣蝦活動，表現最好的女釣手也有女達人獎盃及5000元獎金，總獎金達14萬元；此外，還有贊助商提供高級釣竿、浮標等額外獎品，也因此吸引許多四處征戰的職業釣手前來參加。

▲除前3名外，還有預賽冠軍、MVP及女達人各種獎項。

▲除前3名外，還有預賽冠軍、MVP及女達人各種獎項。

比賽從早上7時20分開始，歷經約5個小時苦戰，跨越預賽、PK賽、決賽，最後由39歲的「不要問」張明禮選手得到冠軍，除冠軍外，他還是該場比賽的小組預賽冠軍、MVP，奪得3項頭銜的3冠王，共贏得7萬4000元獎金，成為此次賽事最大贏家。

▲釣場人員計算選手釣起的蝦子數目，選手及加油團緊張圍觀。

▲釣場人員計算選手釣起的泰國蝦數目，選手及加油團緊張圍觀。

張明禮在決賽的50分鐘內釣到19隻泰國蝦成為冠軍。他說，他從事服務業，約從5年前開始熱衷於釣蝦，至今仍相當喜歡釣蝦，每個禮拜都會找1、2天進釣蝦場，一個月約會花4000元左右在這項興趣上；他表示，雖然一個月4000元聽起來有點多，但他都會將釣到的蝦子轉賣給其他釣客，因此也都會賺回來。

他自信地提到，今天拿到的冠軍是他近年來拿到的第5座釣蝦冠軍，但媒體問及為何他能有這麼亮眼的成績時，他則靦腆回答：「運氣好而已啦！」至於釣蝦有無撇步？他說，要靠實際練習、用身體體會，無法言喻，最關鍵的還是要靠經驗跟耐心，只要好好練習，都會有不錯的成績。

▲店長金宇彬表示，希望藉由維將釣蝦場的推廣，能讓釣蝦比賽成為常態性，使更多職業釣手有更好的發揮空間。

▲店長金宇彬（左）表示，希望藉由維將釣蝦場的推廣，能讓釣蝦比賽成為常態性，使更多職業釣手有更好的發揮空間。

金宇彬表示，維將釣蝦場於12月時已辦過一次比賽，這個月又辦一次，預計下個月也將會繼續舉行。他說，釣蝦一直是台灣人喜愛的休閒活動之一，繼電競、飛鏢後，釣蝦比賽也成為新型態的運動競技項目，他自己也是釣蝦選手。但目前來說，釣蝦比賽的間隔約會有2至3個月，有空窗期，希望藉由維將釣蝦場的推廣，能讓釣蝦比賽成為常態性，使更多職業釣手有更好的發揮空間。

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