【廣編】萬歲牌送禮首選　自然健康不失禮

▲堅果專家萬歲牌精選高品質堅果，送給長輩和親友能表達情誼、體面有禮，過年送禮就選萬歲牌，祝福對方健康萬萬歲！

圖、文／聯華食品提供

市面上各式各樣的年節禮盒，該如何挑選才能貼心不失禮呢？根據2019年尼爾森調查，「堅果禮盒」蟬聯三年民眾最想送禮的首選，已成為近年最夯的伴手禮！因為堅果健康天然且富含多種營養素，能直接吃到食物原味，符合現代人健康養生的需求。堅果專家萬歲牌精選高品質堅果，不只健康營養，更是香脆可口、香味濃郁，送給長輩和親友能表達情誼、體面有禮，過年送禮就選萬歲牌，祝福對方健康萬萬歲！

今年首次推出堅果與巧克力混搭，獨家在7-11販售的「萬歲牌花漾綜合堅果禮盒」，為之一亮的清新感包裝設計，包含融合杏仁果碎粒及穀米的杏仁穀米黑巧克力酥、核桃混合甜鹹間絕妙口感的白巧克力蝴蝶餅，以及低溫烘烤的薄鹽杏仁果，高貴不貴的399元親民價格，搶攻年輕族群的味蕾及送禮市場；延續往年，萬歲牌持續推出299元的「萬歲牌天然果物堅果禮盒」，用最單純的調味方式，保留核桃、杏仁、南瓜子、蔓越莓的原始果香香氣；此外，萬歲牌經典暢銷款「罐裝禮盒」系列，無調味組合的「養生堅果禮盒」，以及結合不敗長銷口味搭配而成的「活力堅果禮盒」、「杏福有魚堅果禮盒」及「闔家杏福堅果禮盒」，盒盒再加贈萬歲牌精選來自美國的葡萄乾，質感設計更是收送雙方都喜歡的高CP值禮盒。