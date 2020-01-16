【廣編】9成民眾年節飲食曝健康隱憂　營養師破解：再多吃這兩樣可補救

▲年節飲食小放縱之餘，別忘了做好消化道及代謝的保健。



圖、文／白蘭氏提供

根據調查，9成民眾承認過年最抵抗不了炸雞和零食。營養師張彤芬比喻，就像連假返鄉時交通阻塞，年節期間的大魚大肉，也容易造成消化道阻塞、新陳代謝不順暢。「其實再多吃兩樣可補救！」營養師破解：「乳酸菌和深海魚油。」

談到年菜一定少不了八寶飯、年糕、米糕跟紅燒蹄膀，美味佳餚裡卻暗藏著健康隱憂！隱憂一：高鹽、高糖、高脂肪。隱憂二：低纖維、難消化。

深海魚油富含多元不飽和脂肪酸，有助於調節生理機能、促進新陳代謝，營養師張彤芬會選擇「有添加蝦紅素的深海魚油複方產品」－白蘭氏深海魚油＋蝦紅素。

乳酸菌能維持消化道酸性環境，防止壞菌在腸道定居繁殖，幫助腸道蠕動。張彤芬營養師長期食用白蘭氏木寡醣＋乳酸菌，她強調「有添加木寡醣的乳酸菌配方」效果更好。只靠補充乳酸菌並不夠，有了木寡醣更能幫助好菌生長。

坊間越來越多的營養品，營養師建議：

1. 挑選品質安心的大品牌：像雞精大廠白蘭氏，品管嚴格歷史悠久信賴度高。

2. 注重原料來源地：購買魚油時，選擇來自純淨水域的小型魚種，避開大型魚類的重金屬殘留風險。

3. 複方成分相輔相成更有效：營養成分相互協同合作，更能做好全方位保養！

年節飲食小放縱之餘，別忘了做好消化道及代謝的保健！

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