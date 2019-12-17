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天天堅果飲hold住健康好身材　Angelina身材辣翻IG

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▲▼萬歲牌,堅果飲,Angelina,陳怡安,運動。（圖／聯華食品提供）

▲熱愛運動的辣模陳怡安Angelina，常在IG秀出運動照，身材超好散發健康美。（圖／截自影片，下同）

消費中心／綜合報導

在鏡頭前總是完美現身的名模，日常生活是什麼模樣呢？許多女孩們一定會好奇，究竟女神是吃了什麼又做了什麼，才能擁有讓人超羨慕的魔鬼身材？IG有近34萬人追蹤的名模陳怡安Angelina，有著健康小麥膚色和火辣身材，時常在IG上PO出比基尼照，不吝嗇地放送完美曲線，自然不做作的她也大方受訪，接受一整天的貼身觀察，讓人一窺她的美麗秘密。

一早7點半就起床、綁了顆半丸子頭的Angelina，氣色顯得相當不錯，被問到早餐都吃些什麼食物，她秀出手上端著的一盤沙拉，裡頭有青菜、切片番茄和火腿肉，「我早上都喜歡豐富不油膩的食物，所以沙拉對我來說是一個非常好的選擇。」

不過冬天一早就吃冷盤沙拉，總覺得身體也跟著涼起來，所以Angelina每天早上都會喝一杯熱飲讓身體暖和，拿起杯子，她當場撕開沖泡包倒入粉末，沖些熱水攪拌一下，一杯全天然不加糖的藜麥紅豆堅果飲就泡好了，裡面除了有富含膳食纖維的藜麥，可促進腸道蠕動、做好體內環保，還有含有豐富維生素B、C和鐵等營養素的紅豆，以及多樣天然穀物，Angelina笑說這是她的秘密武器，「裡面有紅豆，對女生身體很好喔！」而且因為天然沒有加糖，喝了不擔心發胖，每天早上喝一杯暖胃又暖心。

▲▼萬歲牌,堅果飲,Angelina,陳怡安,運動。（圖／聯華食品提供）

▲Angelina早上的習慣是一定要喝一杯熱飲，無糖藜麥紅豆堅果飲是她的秘密武器。

從早上就開工的Angelina，補充完滿滿營養的堅果飲便出門前往攝影棚，開始拍攝工作，此時時間已來到中午十二點半，她認真地聆聽攝影師的指示，一下子撥髮、一下子燦笑，不停地變換姿勢和表情，展露專業模特兒的一面。

▲▼萬歲牌,堅果飲,Angelina,陳怡安,運動。（圖／聯華食品提供）

▲Angelina在鏡頭前微笑、擺POSE，展現專業模樣。

光是拍了一套服裝就花了1小時，坐在梳化間重新整理妝容和髮型、準備下一套拍攝的Angelina，肚子咕嚕叫了起來，但她要大家不用費心她的午餐，因為她隨身攜帶綜合纖果隨身包，「吃了不用擔心胖，還非常健康。」一包裡面就有各種果乾跟堅果，經低溫烘焙的堅果保留了原始果香和營養素，Angelina吃了幾顆後就不再喊餓，她還親手餵了一口給雙手正忙著幫她調整造型的髮型師，連身旁工作人員的健康也照顧到了，超級貼心！

▲▼萬歲牌,堅果飲,Angelina,陳怡安,運動。（圖／聯華食品提供）

▲Angelina分享她的堅果隨身包，下午餓的時候就吃一點，不僅好吃，還很健康不用怕發胖。

結束拍攝工作後天還亮著，Angelina不是回家休息，而是換上運動服去健身房運動，透過瑜伽動作伸展放鬆因為工作而僵硬的肌肉，利用瑜伽球訓練核心肌群、增強肌肉耐力，運動完額上有著微微薄汗的Angelina看起來更加性感健康了，她分享運動後要補充優質蛋白質，也需要水分及能量的補充，這時候就會想到「喝的堅果」其實就是堅果飲品，加入牛奶或是冷熱水的沖泡，馬上可以補充滿滿能量，像是藜麥芝麻堅果飲，就富含很棒的油脂和優質蛋白質，可以在運動後幫助肌肉的修復，內含的芝麻和多樣天然穀物有著天然原味，不加糖就很好喝，還喝得到顆粒感，增加飽足感。

▲▼萬歲牌,堅果飲,Angelina,陳怡安,運動。（圖／聯華食品提供）

▲運動後要吃優質蛋白蛋修復肌肉，Angelina會喝堅果飲，營養補充快速又方便。

原來名模的好身材不是天生就有，而是依靠良好的運動習慣努力得來的成果，Angelina笑說自己可是專業模特兒，維持身材是她的重要功課，身為半個外食族，其實她平常很難注意自身的營養均衡，但她靠著運動來保持窈窕曲線，大方的她還透露了一個撇步，「我非常推薦萬歲牌的堅果飲，它能夠即時補充能量以及需要的營養。」

上過好幾次表特版的Angelina公開她的「樸實無華」日常，就像一般的女孩一樣，努力工作、勤奮運動，還有補充滿滿營養的堅果飲為身體蓄積能量，認真的生活態度讓她全身上下都散發著健康美。

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