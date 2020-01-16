普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理　梅德韋傑夫率內閣總辭

▲普丁任命稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）轉任總理。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣布率領內閣總辭後，總統普丁（Vladimir Putin）隨後任命稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）為新任的總理，他本人解接受這項任命，請辭的梅德韋傑夫轉任俄聯邦安全會議副秘書長。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，克林姆林宮的新聞機構證實這項消息，普丁也已經遞交了米舒斯金的任命資格文書，等待議會審查同意。

俄羅斯總統普丁15日在莫斯科對聯邦議會發表國情咨文指出，同意俄羅斯憲法中禁止總統尋求第2次連任的規定，這也代表了普丁不會尋求修改憲法，讓自己連續第3次任總統。

▲ 普丁在國情咨文中等於宣示依法不再連任總統，但並非個人意願表態。（圖／路透）



普丁在這次對政府官員的國情咨文內容，以國內政治為主，包括社會政策和經濟，俄羅斯總統普丁國情咨文中也呼籲俄羅斯公民，就他所提出的一系列憲法修正案進行投票。普丁說，「我認為有必要就所提出的一系列俄羅斯聯邦憲法修正案進行公民投票。只有根據投票結果才能做出最終決定。」

普丁發表完國情咨文後，梅德韋傑夫就宣佈內閣總辭。但是普丁要求梅德韋傑夫的內閣繼續工作，直到新內閣組成為止，卸任總理後轉任聯邦安全會議副秘書長。

67歲的普丁於1999年1月31日接任俄羅斯總統，贏得2000年和2004年2屆選舉後，在2008年按憲法規定未尋求連任，由他的親信梅德韋傑夫擔任總統並任命普丁為總理。2012年普應贏得第3個非連續總統任期，將任期延長至6年，2018年再成功連任，任期於2024年結束。