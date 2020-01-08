美伊僵持局…普丁滿臉歡喜「拜訪伊朗盟友敘利亞」　時機敏感引關注！

▲普丁與阿塞德此時會面引關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

就在美國與伊朗進入關係僵持狀態下，伊朗政府誓言為蘇萊曼尼復仇，台灣時間8日早上再度發動空襲，發射至少15枚火箭炸毀美軍駐伊拉克基地，造成80人死亡、200人受傷。然而就在水深火熱的中東地區，俄羅斯總統普丁突出訪敘利亞，並會見敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），而敘利亞正是伊朗的好盟友。

綜合外媒報導，自敘利亞內戰9年，普丁是第二次造訪敘利亞，並且到大馬士革會面阿塞德，2015年至今，普丁就不忌諱的公開支持阿塞德政權，距離最近一次普丁到敘利亞是2017年12月，到訪敘利亞西北部拉塔基亞（Latakia）的俄羅斯赫梅米姆（Hmeymim）空軍基地。

普丁此次到訪，與阿塞德一同聽取駐敘利亞俄羅斯部隊指揮官的軍是簡報，敘利亞官方也釋出兩人的握手照。普丁選在7日到訪駐軍部隊，主要也是因為適逢東正教耶誕節，更鼓勵士兵「解決敘利亞問題已經取得巨大進展」。

美國如今與伊朗局勢緊繃，導至中東地區也跟著混亂，普丁選在此時訪問大馬士革，並見阿塞德，也讓國際高度關注。此外，敘利亞東部同樣也有美軍基地，因此也可說是美伊的衝突潛在點。