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俄羅斯總理率內閣總辭！　普丁「出怪招」布局2024：轉移更多權力給國會

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▲▼普丁戀棧權力，21世紀前20年的總統、總理職位，都掌握在他和親信梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）的手上。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁已經在為4年後的自己，好好規劃前程。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

民意低迷的俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣布率內閣總辭後，總統普丁（Vladimir Putin）隨即任命稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）接任總理。不過外界看普丁政府這次的人事調動並不簡單，英國《衛報》（The Guadian）更直截了當推論，「第一，俄羅斯在2024年就可以和普丁說掰掰了。第二，他卸任總統後，絕對不會離開權力核心。」

67歲的普丁15日晚間在莫斯科向聯邦議會發表國情咨文，表示同意憲法中總統不得再次尋求連任的規定，代表他不會透過啟動修憲的方式，讓自己連任下一屆總統。梅德韋傑夫在普丁發表國情咨文結束後，立刻率內閣總辭，並在普丁要求下繼續留在原位，直到新內閣產生為止。

▲俄羅斯總統普丁和總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）夫婦出席莫斯科基督救世主大教堂的東正教復活節活動。（圖／路透社）

▲▼普丁戀棧權力，21世紀前20年的總統、總理職位，都掌握在他和親信梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的手上。（上圖／路透社；下圖／達志影像／美聯社）

▲▼普丁戀棧權力，21世紀前20年的總統、總理職位，都掌握在他和親信梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）的手上。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、《衛報》報導，普丁的「司馬昭之心」旁人都明白，儘管從政數十年，21世紀俄羅斯前20年也都掌握在手中，到2024年之前還有近4年時間才卸任，但他已經在為接下來的路布局了。

普丁自1999年1月31日接任俄羅斯總統，之後贏得了2000年和2004年的選舉，直到2008年因憲法規定無法連續第3任，便讓親信梅德韋傑夫擔任了4年總統，自己則接受梅德韋傑夫的任命，轉為擔任總理。2012年，普丁再度選上總統，將任期延長至6年，2018年再度連任，至今始終沒有離開權力核心。

▲▼普丁任命稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）轉任總理。（圖／路透）

▲普丁任命稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）轉任總理。（圖／路透）

梅德韋傑夫此次內閣任內飽受俄羅斯人民批評，支持度甚至掉到只剩3成，為了「避風頭」，新內閣改由米舒斯金接棒。米舒斯金過去作為技術官僚，替政府將惹人厭的稅務機制改造成高效率的運作方式，並在普丁成為總統後，長期保持密切關係。

至於沒人愛的梅德韋傑夫，政治位置暫時離開火線，卻在普丁的安排下，卸任後將轉進聯邦安全會議副秘書長。智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）的包諾夫（Alexander Baunov）指出，梅德韋傑夫的人事調動「是一個金色的降落傘。這代表他被『儲存』起來了，因為聯邦安全會議是普丁核心的最內圈 ─ 他個人的迷你政府。」

▲▼普丁戀棧權力，21世紀前20年的總統、總理職位，都掌握在他和親信梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）的手上。（圖／達志影像／美聯社）

▲15日的國情咨文現場，普丁政府拋下震撼彈。（圖／達志影像／美聯社）

普丁在4年後就會重現自己2008年的處境，面臨無法再連任，必須找親信「暫代職位」，好讓自己重新回歸；然而，他這次的布局方向改變，不會再等待重新選上總統的時機，這一任期將會是他的最後一任。

普丁希望未來將更多的權力轉移到國會手上，包括任命總理和內閣要員的權利，由國會取代現行總統的部分權力。而普丁未來卸任後的去向，會再次引起各國關注；政治科技中心（Center for Political Technologies）的馬卡爾金（Alexey Makarkin）表示，普丁基本上造就了這個體制，「他想要繼續控制掌控它」。

►普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理　梅德韋傑夫率內閣總辭

►快訊／普丁不再尋求總統連任？　總理梅德韋傑夫宣佈：政府全體辭職

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