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快訊／新北捷運「環狀線」來了！　交通部：1/16核准營運

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▲▼環狀線第一階段圖。（圖／交通部提供）

▲環狀線第一階段圖。（圖／交通部提供）

記者董美琪／綜合報導

交通部今晚（15日）證實，傍晚已經收到捷運環狀線營前6項須改善報告，原則上明天（16日）就會核准營運；新北市長侯友宜回應，目前因台北市長柯文哲出國訪問，待柯返台後將共同決定通車典禮時間。

交通部於5日完成新北捷運環狀線第一階段履勘，要求21個項目須改善，其中有6項是要在營運前改完，並要求雙北市府都要確認後，再報請交通部核准，接下來將由雙北市府自行協商通車日。

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▲▼侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜表示，交通部核准環狀線通車後，會先跟所有環狀線市民們一起試乘一段時間，利用這段期間，看看還有沒有需要做到更盡善盡美的地方。等到柯文哲回台後，將一起討論捷運環狀線的通車典禮時間，再對外公布。

根據《中央社》報導，交通部路政司長陳文瑞證實，原則上明天（16日）會核准環狀線通車案並回文兩市政府。

新北環狀線是新北市政府推動三環六線的計畫之一，與文湖線、環狀線第二階段構成第一環，起點自新店大坪林，終點到新莊新北產業園區站，全線長15.4公里，橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個本市主要行政區，由新北市與中央出資，委託臺北市政府興建，共設14座車站與1處機廠，串連捷運新店線、安坑輕軌、中和線、萬大中和線、板南線、新莊線及機場線，以及臺鐵與高鐵等城際軌道系統。

▼捷運環狀線板橋站鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼捷運環狀線板橋站鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

▼侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲▼侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▼環狀線周邊房價漲跌互見-中和站(周邊大型賣場包括Costco、家樂福、HOLA特力和樂等)。（圖／記者宋良義攝）

▲▼環狀線周邊房價漲跌互見-中和站(帶周邊大型賣場，Costco、家樂福、HOLA特力和樂等)、中山路，景平路口。（圖／記者宋良義攝）

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