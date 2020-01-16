交通部核准環狀線營運！19日起開放「免費試乘」　春節後正式通車

▲環狀線第一階段圖。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍16日下午批准新北環狀線營運前改善報告，正式核准營運，但確切通車日期得要由台北、新北市政府自行協商。新北市長侯友宜則指出，環狀線19日起開放免費試乘，至於正式通車，要等台北市長柯文哲回台，預計農曆春節後辦理通車典禮，屆時也會有一個月免費試營運時間。

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▲交通部核准環狀線營運，最快19日開放民眾試乘。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁）

交通部5日完成新北捷運環狀線第一階段履勘，要求21個項目須改善，其中有6項是要在營運前改完，並要求雙北市府都要確認後，再報請交通部核准，下午林佳龍也正式批准報告並發函，接下來將由雙北市府自行協商通車日。

▲新北環狀線。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁）

新北市長侯友宜今日上午受訪時表示，收到交通部許可函後，最快第三天就可開放民眾試乘，試營運時間為上午10點至下午4點，不過正式通車日期預計要到農曆春節後。

新北市捷運局稍早則表示，新北環狀線完成營運前改善，交通部在16日已正式函發營運許可，不過通車典禮還需待台北市長柯文哲回國後，由雙北市長共同決定。但新北市長侯友宜也宣布，環狀線將自1月19日開始「免費試乘」，試乘時間間為上午10點到下午4點，這是為了在試乘階段，能利用收班後的時間檢討改進，讓後續服務更為穩定。

開放試乘後，凡持「電子票證」於環狀線進站或出站，搭乘環狀線的路段里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。

侯友宜也強調，新北環狀線安全無虞是最重要的，在試乘期間如有大家有覺得哪些缺失、瑕疵，會努力改進，讓環狀線越來越好。

▲侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

新北環狀線是新北市政府推動三環六線的計畫之一，與文湖線、環狀線第二階段構成第一環，起點自新店大坪林，終點到新莊新北產業園區站，全線長15.4公里，橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個本市主要行政區，由新北市與中央出資，委託台北市政府興建，共設14座車站與1處機廠，串連捷運新店線、安坑輕軌、中和線、萬大中和線、板南線、新莊線及機場線，以及台鐵與高鐵等城際軌道系統。

▼捷運環狀線板橋站鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

▼侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▼環狀線周邊房價漲跌互見-中和站(周邊大型賣場包括Costco、家樂福、HOLA特力和樂等)。（圖／記者宋良義攝）

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