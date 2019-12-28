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環狀線年底通車夢碎！交通部1/5履勘　通車日由「雙北市府再議」

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▲▼環狀線第一階段圖。（圖／交通部提供）

▲環狀線第一階段圖。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

台北捷運環狀線確定今年底無法通車！交通部今日召開履勘小組前置會議，台北市府指出，營運安全及系統穩定之列車妥善率、系統瑕疵清單包含編號101車轉向架、列車聯結拖救功能、行控號誌電腦軟體、資安防毒軟體等缺失均以改善完畢，因此委員會決議在明年1月5日辦理履勘作業，通車時間則由雙北市府會商決定。

交通部表示，履勘辦理過程係由地方主管機關辦理初勘合格後，再報請交通部派員履勘，而交通部辦理履勘時，會先召開履勘前置會議，然後再到現場進行履勘各項作業。

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交通部表示，環狀線第一階段位處新北市轄境內，新北市政府與台北市政府協商簽訂行政契約，由台北市政府擔任本計畫建設及土地開發地方主管機關，本計畫由台北市政府捷運工程局施工，通車後起3年內由台北捷運公司營運。

▲環狀線,捷運環狀線,捷運系統環狀線,十四張站,中環段,交通,大眾交通運輸,都市發展,衛星城市。（圖／記者謝婷婷攝）

▲捷運環狀線。（圖／記者謝婷婷攝）

台北市政府於10月25日辦理初勘時所列「履勘前須改善事項」，列出相關安全與營運缺失，完成缺失改善後，北市府於12月6日報請交通部履勘，交通部於12月14日召開第1次履勘小組前置會議，然而當時部分涉及營運安全及系統穩定相關資料尚須補充說明，因此今日再召開第2次會議。

交通部邀集專家學者成立履勘小組，分成土建、機電及營運三組，履勘程序包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議等作業，履勘結果分列為「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」及「後續建議改善事項」等三大項。

▲▼環狀線周邊房價漲跌互見- 橋和站(中和區中山路，橋和路間)。（圖／記者宋良義攝）

▲環狀線周邊。（圖／記者宋良義攝）

交通部表示，「營運前須改善事項」部分，將由台北市政府完成改善並確認後，報請交通部核准，再由台北市政府與新北市政府會商決定通車日期。

環狀線第一階段建設計畫，總經費699.73億元，路線自大坪林站至新北產業園區站，經新店、中和、板橋至新莊，長約15.4公里，設14座車站及1座機廠，採中運量系統。未來通車後，將與松山新店線大坪林站、安坑輕軌十四張站(興建中)、新蘆線景安站、萬大中和樹林線中和站(興建中)、板南線及台鐵板橋站、新蘆線頭前庄站及機場捷運新北產業園區站等銜接轉乘。

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