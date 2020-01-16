「常客優惠」PK「1280定期票」　一張圖告訴你北捷怎麼搭最省

圖文／鏡週刊

隨著台北捷運日前公布下月起將取消8折優惠，並推出「常客優惠」方案－採每月分級回饋現金，搭越多回饋越多，最多打7折。比較目前現有的1280公共運輸定期票，讓不少通勤族好奇哪一種優惠才省最多？本刊特別整理，幫您分析怎麼搭才最划算。

定價1,280元、30日吃到飽的「公共運輸定期票」自2018年4月16日正式推出後，受到通勤族青睞。而北捷在今年2月起將推出「常客優惠」，依照1月累積搭乘次數及全票金額，計算回饋金；2月1日起由閘門自動加值至票卡。現金回饋的計算方式為每月搭乘11到20次，次月搭乘時可獲得現金回饋10％；每月搭乘21到30次則回饋15％；31到40次回饋20％；41到50次回饋25％；51次以上則回饋30％。

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北捷更製作影片為乘客試算，例如：上班族每月搭乘44次（每月上班22天來回）的上班族，如果每次票價在35元以下，使用 「常客優惠」較划算，若每次票價在40元以上，則「1280定期票 」較划算。北捷也提醒民眾，使用記名票卡以保障權益，集中使用同一張票卡，才能獲得最多回饋金。

需特別注意的是，「搭乘次數」以完成「進站刷卡、出站扣款」為1次，並以出站扣款的時間為準。而搭乘捷運於出站時，不論是否享有轉乘優惠，搭乘金額均以「全票票價」累計。若民眾想先試算，可至北捷官網「查詢票卡搭乘捷運紀錄」，查詢悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡累積搭乘次數及金額。



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