影／年底前無法通車！交通部：新北捷運環狀線28日定履勘日

他也強調「不會為了趕年底而趕」，希望是越快越好，但若年底沒辦法通車，在安全無疑底下，可嘗試做一個試乘，或是把缺失改進到一個狀況，將隨時與市民報告，期待越快在安全無疑的情況下順利通車。

據《中央社》報導，交通部官員23日接受訪問時指出，預計28日召開履勘前置會議，討論履勘當日的實施的行程後，才會決定履勘日。另外，官員還說，一般完成履勘後還會有許多不同的意見，到時會由台北、新北市府決定通車的日期。

環狀線第一階段在10月25日初勘後，提出應改善事項12項，台北市日前改善完成提報交通部履勘，交通部14日召開履勘小組會議，針對實施方式、程序、分工等進行討論，履勘委員認為仍需時間檢視確認改善情形，新北市府也同意在18日前依委員意見提供補充資料。

日後改善事項必須經交通委員複檢且通過後，才得依程序報請交通部進行履勘；履勘後依履勘結論完成「營運前須改善事項」，報請交通部核准營運，交通部同意後，再由雙北市長共同擇定通車日期。

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