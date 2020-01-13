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檳榔和老葉代表忠貞夫妻…　22名桃園新住民婚姻特展

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▲22位桃園新住民婚姻故事展，於新住民文化會館展出。（圖。文化局提供）

▲22位桃園新住民婚姻故事展，於新住民文化會館展出。（圖。文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每個國家的婚姻習俗各有差異，也反應出多元且獨特的文化；在越南習俗中，結婚時新人會拿著檳榔和老葉，代表忠貞夫妻之意…，桃園市文化局即日起至3月1日，於新住民文化會館展出「跨國牽手-新住民婚姻故事特展」，邀請22位來自各國的新住民姐妹參與，回顧遠嫁臺灣、紀錄跨國愛情及婚姻的故事，歡迎民眾參展。

文化局13日指出，新住民離開原鄉落定臺灣，在異國共組新家庭，因為語言及文化隔閡，因此，配偶及新家庭就是生活倚靠的重心。本檔展覽文化局與桃園市越配權益促進協會及桃園市新聞記者協會合作，展覽除了紀錄跨國婚姻故事，也將介紹越南傳統婚禮習俗，現場有結婚物件、服飾、習俗介紹及傳說等，讓民眾可以從中了解及熟悉東南亞的結婚文化。

▲22位桃園新住民婚姻故事展，於新住民文化會館展出。（圖。文化局提供）

▲▼22位桃園新住民婚姻故事展，於新住民文化會館展出。（圖。文化局提供）▲22位桃園新住民婚姻故事展，於新住民文化會館展出。（圖。文化局提供）

參與展出的新住民有：陳氏輕(越南)、潘氏紅(越南)、張清鸞(越南)、翁小萍(中國)、范芳羽(越南)、孫芸湘(緬甸)、嚴祿梅(越南)、孫莉安(泰國)、阮氏金鶯(越南)、謝金大(柬埔寨)、季美秀(中國)、丁皇珠(越南)、阮紅鸞(越南)、黎垂玲(越南)、阮氏碧簪(越南)、阮夢翠(越南)、杜雅晶(越南)、鄭氏明(越南)、黃金協(越南)、鄧碧簪(越南)、阮氏賢(越南)及丁蘭(中國)。

展場中的每段跨國婚姻故事都是他們人生的轉捩點，展出他們給家人的書信，是對家庭訴說的內心話，紀錄他們遠嫁臺灣的心路歷程。以他們的觀點出發，回顧遠嫁臺灣、成立新家庭的過程，以及介紹越南傳統的婚姻習俗。

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