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越南油案有新證據　頂新律師：相信中立審理能還魏應充清白

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▲▼頂新,油案,越南,魏應充。（圖／頂新提供）

▲頂新越南大幸福油案日前部分判決定讞，辯護律師余明賢呼籲，新調查證據若能被中立審理，相信可還魏應充清白。（圖／資料照，下同）

社會中心／綜合報導

頂新越南大幸福油案日前部分判決定讞，前負責人魏應充今報到執行。辯護律師余明賢5年來首度細數辯護心情，提及檢方濫訴，法院因輿論壓力棄守無罪推定原則，令人遺憾。他也呼籲，本案發回審理的部分，法官能拿掉有色眼光，他相信新調查證據若能被中立審理，最後還是可還魏應充先生一個清白。

余明賢律師說，越南油案從一開始，檢方就是在沒有完整調查的情況下濫行起訴，審理過程也有部分法院不尊重食品專業，產生偏頗和不公，甚至在社會輿論的壓力下棄守無罪推定的司法人權價值，最後連最高法院也沒有勇氣查明事實真相，這樣的判決，對所有從事法律工作的人來說都是警訊。

▲▼頂新,油案,越南,魏應充。（圖／頂新提供）

余明賢強調，本案一開始被起訴是因為檢方認為頂新在越南當地的供應商沒有出口食品的證照，但去年一月越南當地已有媒體報導證實，越南的這家上游供應商並不需要取得該文件，這代表整個起訴基礎都已不存在，但最高法院卻沒有勇氣推翻錯誤百出的判決，令人感到非常遺憾。

余明賢說，本案還有部分事實將發回台中高分院重新審理，期待法官能中立聽訟，不要帶有色眼光來看待本案，讓新調查出來的證據能夠把事情說清楚、講明白，相信最後的調查結果還是可以還魏應充先生一個最後的清白。

▲▼頂新,油案,越南,魏應充。（圖／頂新提供）

頂新油品案歷經多年審理，法院去年已釐清頂新在大統長基混油案中為受害者，並判決大統長基應賠償頂新7725萬元，纏訟中的越南大幸福油案日前部分判決定讞。魏應充昨晚自書「以誠待人，以正做事。上天淬鍊，逆增上緣」16字表明心跡，律師也表示將以新證據力爭頂新製油清白。

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