越女來台打工誤入「楚門世界」　恐怖家族24小時錄影逼賣淫…敢逃就刀棍伺候

▲陳俊吉家族經營的應召站，涉嫌逼越南女賣淫遭起訴。（圖為資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

以陳俊吉為首的賣淫集團，找兒子女兒媳婦分工，在台北市中山區經營越南女子應召站，以按摩打工方式誘騙越南女子來台，隨即被扣留護照，錄下被害人洗澡等裸露畫面，被害人宛如活在「楚門的世界」，因擔心影片外流，被迫賣淫，有被害人逃走被抓到，還慘遭刀棍修理，台北地檢署10日依恐嚇、傷害、妨害風化等罪起訴陳男等14人。

起訴指出，陳俊吉和2個兒子、女兒、媳婦，1家5口從2018年底開始經營應召站，安排越南女子以2000元到2500元不等金額接客，應召站對半拆帳，還找了越籍阮竹梅等人幫忙管理被害人生活起居、定時收帳，總計獲利高達5710萬9500元。

▲刑事局偵二大隊偵破全案時查獲逼被害人賣淫的槍枝等犯罪工具。（圖為資料照／記者張君豪攝）

其中1名被害越南女子，在2019年8月間來台觀光時，遇到阮竹梅，阮女遊說被害人可在台灣做按摩工作賺錢，被害人信以為真10月再度來台找阮女，卻被帶到應召站套房內，由集團在房間、浴室內裝設監視器，拍下被害人洗澡、更衣等裸露影片。

等被害人簽證過期後，主嫌陳男的兒子持槍頂著被害人背部，由阮女把護照還給被害人，恐嚇「只有一個選擇，不繼續工作，就把影像寄給家人，妳自己的命自己負責」，被害人被迫每天接客1到5人，直到2019年6月間，經恩客協助才逃離。

而另名逃出應召站的被害人，被集團成員跟蹤查出下落後，在住處大門被集團成員持鋁棒與西瓜刀打、砍腳部，所幸住處社區管理員救援並報警，揭發這個恐怖的家族人蛇集團，台北地檢署將陳俊吉1家5口在內，共14名成員起訴，另外5名未成年共犯由少年法庭審理。

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