屏東市長林恊松送新兵入伍　向老兵賀春節致贈加菜金

▲屏東市長林恊松13日前往屏東市轄區內各國軍單位致贈春節加菜金及禮品。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將到，為表達對國軍弟兄們保家衛國的辛勞，屏東市長林恊松13日前往屏東市轄區內各國軍單位致贈春節加菜金及禮品，提前向國軍弟兄賀節。而今天上午並在公所大門口，致贈每位入伍新兵「轉大人」紅包，勉勵大家要認真接受訓練，扛起保家衛國是責任，做個頂天立地的男子漢。

▲▼林恊松致贈入伍新兵「轉大人」紅包、與空軍第六混合聯隊官兵合影。

屏東市1年徵集役男有1000多位，依中央排定期程入伍，今年度第一梯入伍的新兵有33人，0103梯次陸軍軍事訓練32人，064梯空軍軍事訓練1名。

上午9時在公所大門口集結出發，許多家長也紛紛趕來送行。市長林恊松親贈每位入伍新兵「轉大人」紅包，內有300元超商禮券，並期勉每位入伍新兵，雖然目前入伍訓練只有4個月，不像自己當年都是當3年兵，但仍要自我鍛鍊出強健體魄，一定要像個頂天立地的男子漢，負起保家衛國的責任。

下午，市長由代表會主席蕭國亮、副主席林韋呈，以及公所主管等人陪同，分別前往空軍第六混合聯隊、空軍第一後勤指揮部、屏東縣後備指揮部、陸軍空降訓練中心、屏東憲兵隊等國軍單位致贈禮品，及加菜金總計16萬元，並與各部隊服役的屏東子弟一一握手致意，並針對居住里別提醒附近有那些公共設施可多使用，充分展現親合力。

林恊松說，「軍愛民、民敬軍」，是地方和諧安定的力量。尤其地方政府人力有限，每逢需要大量人力時，像是颱風季節的協助救災，或是環境整頓等等，國軍人力的即時出動，都能迅速解決地方政府燃眉之急，春節將至，代表屏東市民表達對國軍的敬意，並提早向大家賀節。

林市長說，因應春節，市區各主要街道除了懸掛2千盞轄區各國小學童的彩繪燈籠，千禧公園也以草花佈置的花團錦簇，2日起在台糖街還有年貨大街及點燈活動，大年初3晚上在台糖旁則有春節晚會，歡迎大家參與。

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