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免排隊卡位！一鍵安太歲、點光明燈　金鼠年有神明在線保庇

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▲▼年關將近，民眾前往廟宇參拜點光明燈，祈求來年平安順利。廟,拜拜,光明燈,祈福。（圖／記者湯興漢攝）

▲農曆新年前後，到廟宇安太歲、點光明燈的人不少，若是不想出門人擠人排隊，線上點燈服務是不錯的選擇。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／台北報導

俗諺「太歲當頭坐，無喜必有禍」，對於本命生肖與值年太歲相沖，或是對沖的人，按民間傳統習俗會到寺廟安太歲、點光明燈，祈求新的一年趨吉避凶，諸事平安順遂，因此每逢農曆新年前後，廟宇人潮絡繹不絕，為了搶熱門的祈福點燈，有的甚至還出現板凳排隊、提前卡位的盛況景象，讓人看了都想說「點一盞平安燈實在是太難了！」其實不用衝現場，在家一樣可以表達心意，方便簡單的線上點燈服務，讓信徒只要一鍵即可迎光明、行大運。

到寺廟點燈求平安，是農曆新年必做的一件大事，雖然人擠人才有過年的感覺，但大老遠跑一趟看到的是人山人海，有時難免擠到火氣都上來了，可能還會擠到有人群恐懼症，而現在網購通路什麼都賣，就連點燈也能在線上辦到好，淘寶台灣在金鼠年與業者合作，將傳統與現代融合，1/6～1/10期間提供線上代辦點光明燈、安太歲等服務，把流程簡單化，手指點一點就能長保光明，便利又環保，即使是毫無經驗的年輕人也容易操作。

除了媽祖的保庇，安太歲燈之後，還能拿到線上獨家限定開運符令手環、如意賜福一對、安神皂，驅邪避凶、轉好運；點光明燈則是搭配超值組合，送上限量招財錢母與娘傘日月扇組合，時來運轉、補財庫。

淘寶台灣年貨節（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣年貨節（圖／淘寶台灣提供）

▲鎮瀾買足進駐淘寶台灣，提供線上代辦鎮瀾宮光明燈、安太歲點燈服務，還能買到2020年「錢鼠不完」限量文創福袋。（圖／淘寶台灣提供）

線上開運>>https://s.click.taobao.tw/e/_CUD9jz?sp=43

淘寶年貨節也在此時火熱開跑中，在站上一指下單就能訂購美味年菜，不用辛苦下廚，立即張羅好一家大小的圍爐年夜飯，毛小孩過年也要吃得營養又澎湃，只需要搜尋「寵物年菜」，各式口味、各種選擇都有，例如添加雞軟骨、含豐富軟骨素的日式紅豆飯，除了有黃金雞、骰子牛、嫩胸羊、菲力豬等不同口味，成分上也符合NRC寵物營養與鈣磷比，適合作為狗狗主餐，在食用同時照顧關節健康，貓咪則可作為副餐與飼料或主食罐混合給予。

淘寶台灣年貨節（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣年貨節（圖／淘寶台灣提供）

▲讓毛小孩吃得津津有味的豪華年菜，豐盛到連人看到都餓了。（圖／淘寶台灣提供）

另外還有讓寵物爆毛、補骨、美膚的「忍者丸太郎原肉丸子」，以及來自寵物食育士的專業菜單，從除夕吃到開工都不會膩的豪華春日御節料理，光是看到嫩肩牛肉燒、櫻桃嫩鴨胸、彩鮮錦玉子、挪威鮭豔煮、雞の好汪餃、毛毬鮭壽司等菜色，豐盛到連人都要流口水了，更何況是一拿出來就讓毛小孩暴動；而這些年菜不僅通過食安IOS檢驗，合格認證、安全有保障，還使用了日式餐盒盛裝，充滿著濃濃的應景年味。幫自己挑選年菜時，也別忘了寵毛小孩，現在買，除夕前絕對到貨。

這裡逛年貨節去 https://tbao.tw/CNYET2020

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