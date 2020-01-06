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2020屏東綵燈節6日晚登場　萬年溪變身夜間動物園

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▲「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動，點燃派對熱火，把萬年溪畔打造成夜間動物園，讓前來賞燈遊客浸盈在濃濃派對氛圍中。

▲「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼萬年渓綵燈節。

▲「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年萬年溪畔20組動物燈飾散佈在萬年溪水面上、棧道旁，走在溪畔仿若漫步於光之森林中，漫步走過垂掛於沿岸樹上的燈飾，微風吹拂、光影交錯，隨風搖曳於溪畔。

▲「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼美崙美煥、潘孟安縣長帶領賞燈。 

▲「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，規劃了「森林、海洋、草原、極地」4大主題燈區，6日晚間6時點燈啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘孟安縣長表示，今年縣府以「森林動物派對」為主題，邀請大小朋友一同探險「夜間動物園」，就像看美國電影「博物館驚魂夜」一樣，在夜晚燈亮起，一起帶著童趣與奇幻想像力捕捉可愛的動物身影！

縣府傳播暨國際事務處表示，今年綵燈節活動，縣府規劃了屏東市區接駁專車，路線自屏東轉運站(下車處)發車，行經勝利星村和萬年溪沿畔，讓來訪遊客可以一次遊逛屏東市「勝利星村」、「屏東聖誕節」和「屏東綵燈節」3大燈節活動，逛好逛滿更滿足！

另特製限量的紀念小提燈，以卡在乳酪的俏皮鼠做設計，模樣逗趣；這次的導覽摺頁不僅提供燈飾點位資訊，還有可以DIY的可愛動物小貼紙陪大家一起童趣過年！

「2020屏東綵燈節」從今晚開幕點燈後，持續至2月9日止，每晚6時至10時給來自各地的遊客不間斷地狂歡動物派對！

活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網 (https://www.i-pingtung.com/2020ptap )查詢。

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