守護市民　竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

▲消防局積極強化救護技術員救護處置能力。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局108年緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防局救護技術員搶救，急救成功率從103年的18.1%提升至26%；康復出院率從103年的2.63%提升至8.35%。總計今年消防局共受理419件OHCA救護案件，成功救活人數109人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數35人，起死回生救活率、康復出院率均創歷年最高。

新竹市長林智堅表示肯定，強調市政工作沒有最好、只有更好，期勉消防局同仁持續努力，為市民提供更優質的緊急救護服務，打造新竹市成為一座更幸福、更安全宜居的城市。

新竹市消防局長李世恭表示，為保護市民生命安全，消防局近年來積極推廣全民CPR宣導、強化線上派遣員CPR指導、全面提昇救護裝備器材、即時高級心臟救命術藥物處置、提昇救護技術員處置能力、救護出勤時效管制及公開獎勵制度等，環環相扣提供市民最好的救護服務品質。

李世恭還說，為讓緊急救護工作服務品質更好，消防局救護車全面配置Lucas自動心肺復甦機、AED自動心臟電擊去顫器與充實12導程心電圖系統等設備建置，來提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。除了提昇救護裝備器材外，更積極強化救護技術員救護處置能力，本局第一線救護人員均為EMT2(中級)證照以上，105年起每年爭取同仁接受高級救護技術員培訓，成長率達35﹪。

消防局表示，關鍵救命時刻，往往意外發生瞬間來得突然，也來得讓人措手不及，若能在第一時間實施CPR心肺復甦術搶救OHCA患者，有助於提高救回患者機會，生存之鏈（Chain of Survival）是起始於對心跳停止的患者立即急救，直到送醫實施整合性復甦後照護為止。

消防局表示，當患者處於OHCA（心肺功能停止）狀態，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如能儘早求救呼叫119、儘早實施CPR，儘早實施AED電擊去顫、儘早實施高級心臟救命術(ACLS)及整合性復甦後照護，則OHCA患者救活率相當高。

消防局近年致力提昇緊急救護服務品質耕耘有成，108年救活率及康復出院率創歷年最佳且高於全國平均數值，為提昇到院前緊急救護服務品質，特聘請本市衛生局及急救責任醫院醫師為本局醫療指導醫師並成立緊急救護指導委員會，藉以結合本市緊急救護、衛生與醫療體系之功能，提昇救護技術員專業技能、提供各項救護指導、品質提昇及醫護諮詢，並定期舉辦會議針對特殊個案及醫療處置作為預立醫囑，讓患者能在第一時間接受更妥適的醫療照護。

消防局也表示，為讓市民能更方便的學習CPR急救技術，本局特別製作「民眾版急救教學影片」上傳youtube等社群網站，讓民眾能隨時隨地透過網路學習，亦可報名本局消防博物館每月19日CPR宣導學習，藉以提昇急救應變能力，共同守護市民的安全。