竹市救災「變形金剛」　運輸車8分鐘變身為指揮所　

▲新竹市長林智堅今(7)日視察災害應變中心前進指揮所架設演練。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今(7)日視察災害應變中心前進指揮所架設演練，前進指揮所運輸車有如「變形金剛」，在消防局同仁專業迅速演練下，短短8分鐘就讓外觀平常的運輸車變身為專業指揮所，即時回傳空拍機影像、掌握災害情形，林智堅表示，透過增添「前進指揮所」運輸車，災害發生時，運輸車抵達後即可快速成立指揮所，救災更有效率。

新竹市消防局今日於市府廣場，進行災害應變中心「前進指揮所」演練示範，由消防局救災人員分工架設指揮帳及救災設備，包括發電機、無線電、照明、通訊等設備，設置空拍機直飛災區空中勘查，回傳直播畫面到指揮帳，全部過程僅花費8分鐘。

「指揮所成立越快、越能減輕災害程度！」新竹市消防局長李世恭強調，消防同仁位居救災第一線，良好裝備能夠提升救災能力，以往在災區成立指揮所，往往要花上3到4小時，這次市府投入113萬添加前進指揮所設備，並利用既有消防局後勤宣導車，改造為前進指揮所運輸車，可於災時第一時間到場，8分鐘就可開設前進指揮所，展開指揮救災工作。

林智堅表示，消防同仁用生命守護市民，他上任來致力要做消防同仁的後盾，持續推動「護消防三補帖」，包括投入2億完善設備、增加71名人力、全國最高超勤津貼等，守護消防同仁。

林智堅說，完善設備方面，除了今日演練的前進指揮所，他上任至今已與民間合作投入超過2億元，添購雲梯車、消防水箱車及各式裝備，確保消防弟兄值勤時的安全和效率，明年起更為每位消防同仁都添購兩套消防衣，救災輪番替換更安全。

他說，第二是增加人力，上任至今已增加71名人力，到109年總計增加80人，安全救災並減輕消防弟兄工作負擔；第三補帖為設置全國最高「超勤津貼」，他上任後放寬消防同仁每日超勤時數，從每天4小時到8小時，且每人每月編列1萬7千元超勤津貼，已達到目前行政院規定最高上限。

新竹市災害應變中心今日模擬救災場景，將載滿裝備的運輸車開抵現場展開側翼門，由消防局救災幕僚分工架設指揮帳、無線電、視訊設備、發電機、照明設備、電腦、印表機、投影機等設備，並有可抗5級強風的空拍機直飛災區空中勘查，回傳直播畫面到指揮帳，過程逼真而嚴肅。

消防局表示，為應變大規模災害，正研議設置新竹市政府災害應變中心前進指揮所機制，以利長時間救災、搜集災害情資、整合跨單位人力及資源，並與本市災害應變中心進行遠距會議。