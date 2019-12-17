大風吹…車門瞬間關上+上鎖　傻眼媽急求救：女兒還在裡面睡覺





▲女童在車內呼呼大睡，車外的大人們急成一團。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名剛上完游泳課的5歲女童，因過於疲倦，坐在安全座椅上沉睡，不料家長下車時突遇強風，讓車門無預警關上並自動上鎖，家長趕緊向119求救。女童最後在經歷消防人員三次揉眼+喚醒的巡迴終於醒來，並在大人們的引導下順利將車門大開。

▲消防人員運用設備發出巨大聲響、閃光，不過女童皆不為所動，揉揉眼繼續睡。



新竹市消防局指出，15日下午接獲民眾報案表示，有女童受困於反鎖車輛中，消防人員到場後，發現女童是剛運動完在安全座椅上累到睡著，不管車外如何拍打、大聲呼喊，女童都深睡不醒。

消防人員發現該車輛引擎與空調仍在運轉，女童暫時無立即危險，因此可排除破窗救援，先聯繫鎖匠協助。

▲消防局提醒，車輛若有自動反鎖功能，應注意車內人員狀況，避免類似情況發生。

期間消防人員運用裝備展開擴音喇叭、燈光閃爍等「喚醒」，不過女童可能實在太過疲累，中途雖有揉揉眼睛，正當大夥一陣興奮，眼看女童清醒在即，結果她卻揉完眼睛繼續昏睡不起，車外大人們的心情只能隨著女童清醒與昏睡間起起伏伏，最後歷經三次喚醒+仍眼巡迴，女童終於甦醒，最後經引導終於順利開門脫困。

消防局提醒，車輛若有自動反鎖功能，應注意車內人員狀況，避免類似情況發生。另外，家長更要避免將幼童單獨留在車上，以防車內高溫窒息危險，若遇到反鎖狀況，可以通知鎖匠來開鎖。

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