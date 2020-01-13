1年419件到院前無呼吸　竹市消防局「起死回生」109人

▲新竹市OHCA患者救活率、康復出院率再創紀錄。（圖／新竹市消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市消防局2019年緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防局救護技術員搶救，急救成功率從2014年的18.1%提升至26%；康復出院率從2014年的2.63%提升至8.35%。總計2019年消防局共受理419件OHCA救護案件，成功救活人數109人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數35人，起死回生救活率、康復出院率均創歷年最高。

▲為讓緊急救護工作服務品質更好，消防局救護車全面配置Lucas自動心肺復甦機、AED自動心臟電擊去顫器與充實12導程心電圖系統等設備建置，來提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。



消防局長李世恭表示，為保護市民生命安全，消防局近年來積極推廣全民CPR宣導、強化線上派遣員CPR指導、全面提昇救護裝備器材、即時高級心臟救命術藥物處置、提昇救護技術員處置能力、救護出勤時效管制及公開獎勵制度等，環環相扣提供市民最好的救護服務品質。

李世恭局長還說，為讓緊急救護工作服務品質更好，消防局救護車全面配置Lucas自動心肺復甦機、AED自動心臟電擊去顫器與充實12導程心電圖系統等設備建置，來提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。除了提昇救護裝備器材外，更積極強化救護技術員救護處置能力，新竹市消防局第一線救護人員均為EMT2(中級)證照以上，2016年起每年爭取同仁接受高級救護技術員培訓，成長率達35﹪。

消防局也表示，為讓市民能更方便的學習CPR急救技術，特別製作「民眾版急救教學影片」上傳youtube等社群網站，讓民眾能隨時隨地透過網路學習，亦可報名新竹市消防局消防博物館每月19日CPR宣導學習，藉以提昇急救應變能力，共同守護市民的安全。

►最受歡迎的年節禮盒都在這裡

►路上驚見720輪拖車…還有「神秘超大管狀物」 老司機：10年難見



►正妹泣訴酒後被欺負 男研究生「海K後被道歉」…結果大逆轉



►癡情男捧27萬急匯女友 「2.0升級版真人見面」真相超心碎